Legge Pratobello 24, raccolta firme a oltranza «Il momento è storico» 

Mentre prosegue la raccolta firme a sostegno della legge Pratobello 24 (si registrano molte richieste in tutta l’isola per andare incontro alla mobilitazione e consentire ai sardi di continuare a dare forza all’iniziativa popolare, anche oltre il termine di legge del 16 settembre per il deposito della proposta di legge in Consiglio regionale), i Comuni si ritrovano tra capo e collo la scadenza di giovedì 12 imposta dalla Regione per definire le aree idonee. È in questo scenario, tra malumori, divisioni e richieste di collaborazione, che si aprono gli ultimi due tavoli con gli enti locali calendarizzati dalla Giunta di Alessandra Todde. Oggi tocca a Nuorese e Ogliastra, domani a Medio Campidano e Sulcis.

Nuovo tavolo

«Orgosolo – dice il sindaco Pasquale Mereu – certo che sarà presente. Non ci sottraiamo al confronto, non lo abbiamo mai fatto. Ma portiamo all’incontro la posizione unitaria del nostro municipio: il Consiglio comunale ha votato una delibera che blinda l’intero territorio dalla realizzazione di impianti». Mereu, che della Pratobello 24 è il promotore, sottolinea: «A Orgosolo non c’è spazio per la speculazione energetica». Oggi al tavolo con la Regione sarà presente anche la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, nella doppia veste di presidente dell’Anci Sardegna. Soprattutto i sindaci dei piccoli centri, con uffici tecnici senza personale, hanno delegato Falconi perché chieda a Todde di cambiare metodo sulla definizione delle aree idonee: sia la Regione a fare la mappatura e poi chieda ai municipi una valutazione sulla fattibilità. E non il contrario, come deciso da viale Trento che ha elaborato macchinosi fogli Excel da compilare. Col risultato che il lavoro è «scaricato sui Comuni», ha detto la presidente Anci. In più, Falconi ha evidenziato che la selezione delle eventuali aree idonee sta avvenendo «senza un quadro normativo a cui fare riferimento».

Le alleanze

Sotto il profilo strettamente istituzionale, il metodo deciso dalla Regione rischia da qui alle prossime settimane di mettere piccoli Comuni e grandi gli uni contro gli altri. Lo scenario si ricava dalla posizioni finora emerse dai tavoli con le fasce tricolori: Todde e la Giunta a trazione Pd-M5S sta costruendo un asse di sostegno al decreto Pichetto Fratin che passa proprio dalle appartenenze politiche. Per la transizione energetica nei termini decisi a Roma, ovvero l’assegnazione dei 6,2 gigawatt di potenza installabile, si sono schierati Sassari e Quartu in testa, amministrati da Giunte riconducibili a quel perimetro politico. «Da sindaco che lavora per gli interessi della comunità – dice Umberto Oppus, da Mandas – prima di prendere decisioni e ipotecare il paesaggio in maniera irreversibile, mi aspetto dati precisi sulla situazione energetica sarda. Per ora non mi risulta che la Giunta abbia veicolato informazioni ufficiali».

Gli eventi

Intanto va avanti la raccolta delle firme, che ha già superato quota 70mila. Oggi nuovo banchetto a Nuoro, per tutto il giorno, dalle 10 alle 19,30, all’Eurostock di via don Bosco. Sottoscrizioni possibili pure ad Assemini, dalle 9 all’ora di pranzo, sempre in via Sardegna (angolo via Sicilia). Domani, invece, appuntamento con la Pratobello 24 a Cagliari, in corso Vittorio Emanuele. Nel capoluogo è confermato l’evento del giorno successivo, a Marina Piccola, con interventi, musica e poesia dalle 17 alle 24. Sabato 14 il Comitato promotore della legge di iniziativa popolare dovrebbe spostarsi a Villacidro, ma luogo e orario vanno ancora decisi. «Dopo il 16 – dice l’avvocato Michele Zuddas – il grosso della partita si sposterà in Consiglio regionale, dove il confronto con la maggioranza diventerà politico e giuridico. Di certo, Pratobello 24 è il confine tra un prima e un dopo: con la legge di iniziativa popolare è nato nell’Isola un movimento popolare di massa che ha unito i sardi come non si vedeva da troppo tempo».

