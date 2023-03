Legge per i sussidi ai disabili, interpellanza dell’opposizione 

Perché il Comune ha deciso di anticipare i termini per le domande per accedere ai benefici previsti dalla legge 162? Lo chiedono in una interpellanza i consiglieri di minoranza, prima firmataria Maria Obinu. «Come ogni anno la Regione ha pubblicato il bando per i piani personalizzati della legge 162. Ha altresì stabilito che i comuni riaprissero i termini per la presentazione delle nuove istanze, stabilendo il termine del 31 marzo come data ultima alla quale deve fare riferimento il possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio. Quello che lascia perplessi è la decisione, dell’assessorato ai Servizi

sociali del Comune di Oristano, di fissare i termini per la scadenza della presentazione delle domande al 17 di marzo. Ci chiediamo perché l’amministrazione abbia deciso di anticipare i termini della scadenza. Tra l’altro dando pochissimo preavviso per una domanda che prevede tra gli allegati molti documenti».

«Ci chiediamo inoltre se l’obiettivo dell’amministrazione sia la semplificazione della burocrazia oppure quello di rendere le cose più difficili ai cittadini. I moduli risultano molto articolati. Chiediamo inoltre di sapere, se l’assessorato ha previsto di predisporre del personale che possa aiutare l’utenza nella compilazione delle domande». ( m. g. )

