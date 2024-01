Legge Omnibus Milei ritira le norme fiscali 

Buenos Aires . Il governo argentino ritira il pacchetto fiscale della legge Omnibus, provvedimento su tasse, regime di ritenute sulle esportazioni provinciali e pensioni che doveva essere il progetto centrale del presidente ultraliberista Javier Milei. La mossa è stata decisa per ottenere l’approvazione del Congresso la prossima settimana, dopo che i governatori di diversi Stati hanno sollevato una dura opposizione, mentre in tutto il Paese si sono tenute manifestazioni contro le misure di austerità.

«C'è dissenso sul capitolo economico. Abbiamo dovuto prendere decisioni scomode per raggiungere il deficit zero, ma non vogliamo in alcun modo che questo pacchetto ritardi», ha detto il ministro dell’economia Luis Caputo sottolineando che «nel dialogo» con gli altri blocchi politici, il partito al potere ha trovato «un chiaro consenso» su buona parte degli oltre 500 articoli del testo. «In nessun modo ciò implica che rinunciamo al nostro impegno di raggiungere l'equilibrio fiscale».

