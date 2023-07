«Legge elettorale, soglia di sbarramento al 3%» 

Soglia di sbarramento del 3 per cento per le liste singole, salvo che facciano parte di una coalizione che abbia complessivamente ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi. È il fulcro della proposta di modifica della legge per l’elezione del Consiglio regionale, contenuta in una lettera appello a tutti i consiglieri regionali firmata da Adriano Sollai, portavoce dell’assemblea dei promotori e sottoscrittori per la riforma dell’attuale sistema. L’inziativa che nasce dalla spinta degli indipendentisti punta a correggere l’impatto di una legge che ha inciso pesantemente sulla stessa rappresentatività dell’Assemblea sarda, prevedendo una soglia di sbarramento del cinque per cento per i singoli gruppi di liste non coalizzati.

«La lettera è stata sottoscritta con convinzione e trasversalmente da numerosi partiti politici, associazioni sindacali e culturali, sindaci ed amministratori locali, da donne e uomini del mondo accademico e della cultura», fa presente Sollai. Che aggiunge: «Alcuni consiglieri regionali hanno già sottoscritto l’appello e il nostro disegno di legge di modifica della legge è stato assegnato alla commissione Riforme lo scorso 20 giugno». Ora, «è necessario dare avvio all’iter legislativo che porti alla discussione in Aula e alla sua votazione. Vista l’imminenza delle prossime elezioni regionali i tempi sono ridotti ma sufficienti per l’eventuale approvazione e la successiva promulgazione». Questo, si legge nella lettera, «è il nostro ultimo appello».

