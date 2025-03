Legge elettorale, in campo la terza proposta 

Elezione diretta del presidente della Regione, ma con eventuale ballottaggio; niente voto disgiunto, soglie di sbarramento più basse; e la possibilità, per gli elettori, di esprimere tre preferenze anziché due. Sono gli aspetti principali della proposta di modifica della legge elettorale sarda, elaborata dalla Scuola di cultura politica “Francesco Cocco”. I contenuti verranno illustrati domani a Cagliari, in un convegno alla Fondazione di Sardegna (16.30 in via Salvatore da Horta), aperto dal docente e avvocato Andrea Pubusa.

Sarà Fernando Codonesu a illustrare le proposte di riforma sulla materia. Il plurale non è casuale, dato che la Scuola ha elaborato, oltre a un testo a base presidenziale, anche uno sul ritorno al sistema proporzionale. In questo senso vanno anche le altre due proposte annunciate di recente: quella di SarDegna Iniziativa popolare, guidata da Lucia Chessa, che ha avviato una raccolta di firme sul modello della Legge Pratobello, e quella voluta da Sardegna chiama Sardegna e altre sigle, che propongono un testo non di iniziativa popolare ma pur sempre proporzionalista.

La Scuola “Cocco” sembra però puntare soprattutto sulla modifica delle storture dell’attuale sistema, partendo dal fatto che difficilmente i principali gruppi consiliari accetteranno il ritorno al proporzionale. Il dialogo tra le varie iniziative è comunque continuo, come dimostra la presenza della stessa Chessa e di Danilo Lampis di ScS al convegno di domani: a conferma dell’interesse di ampi settori della società sarda per una legge che garantisca una reale rappresentanza dei cittadini.

