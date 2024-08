Legge di Pratobello, si potrà firmare anche a Ferragosto 

Banchetti anche a Ferragosto. La mobilitazione contro l’assalto eolico e fotovoltaico non si ferma. Le diecimila firme necessarie per la discussione e l’eventuale approvazione in Consiglio regionale sono state raggiunte a tempo di record ma rappresentano l’obiettivo minimo: per dare alla proposta di legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24 la spinta finale, il 16 settembre bisogna tagliare il traguardo delle cinquantamila sottoscrizioni. Sarebbe l’apoteosi – almeno secondo i proponenti –: l’impulso decisivo perché la politica regionale e nazionale prendano coscienza di una volontà popolare incontrovertibile.

L’esposto

Dopo il successo delle iniziative organizzate nei giorni scorsi a Sassari e a Serramanna (dove sabato sono state raccolte in una sola giornata mille firme), oggi la mobilitazione si sposta a Cagliari: alle 9.20 riunione pubblica in piazza Repubblica di Sardegna Sostenibile per la presentazione di un esposto contro la speculazione energetica.

Al mercato

Domani il clou . Dalle 6.20 fino alla chiusura delle attività i comitati contro l’eolico saranno a disposizione per le firme al mercato di San Benedetto. A disposizione dei comitati, per l’autenticazione, ci sarà un avvocato. Per tutto il weekend i banchetti sono rimasti attivi a Telti e lo saranno il 13 e il 15 agosto a Berchidda. II giorno di Ferragosto, proprio a Berchidda, i comitati faranno un flash mob alle 16 davanti alla chiesa di Santa Caterina. Banchetti anche ad Aglientu, il 18 e 19 agosto in concomitanza del Summer Blues Festival.

L’appello

In attesa della preparazione di banchetti per la raccolta delle sottoscrizioni, Liberu lancia un appello ai suoi simpatizzanti: «Ognuno di noi può già attivarsi autonomamente per sostenere la Legge Pratobello 24 scaricando e stampando il modulo apposito, da fotocopiare e affiggere in tutti gli esercizi del proprio paese. Questo consentirà di informare tutta la popolazione che nel proprio comune è già disponibile il modulo firme e in quali giorni e a che ora ci si può recare a sottoscriverlo. Un piccolo contributo», è scritto in una nota, «per una grande battaglia di popolo».

Il caso

Ma l’assalto, nonostante la grande mobilitazione popolare, continua. A Dolianova è stata richiesta dai consiglieri di minoranza Andrea Stocchino e Stefania Frigau una seduta straordinaria dell’assemblea civica, in risposta alla proposta avanzata dalla società Sedda Perdonau Wind srl per l’installazione di parco eolico da 78 Mw nei territori di Dolianova, Sant’Andrea Frius, San Nicolò Gerrei e Serdiana.La seduta è convocata per oggi alle 18, «con l’auspicio», intervengono i due consiglieri, «che sia ampiamente partecipato dagli abitanti del paese, con la finalità di tutelare gli interessi del territorio ed impedire possibili attività speculative». La società energetica, i cui intendimenti si conoscono dal 2021 e prevedono l’installazione di 13 pale, ha presentato una richiesta ufficiale di valutazione di impatto ambientale al ministero dell’Ambiente il 30 maggio. «Compito delle amministrazioni coinvolte, entro il 24 agosto, sarà di avanzare eventuali osservazioni al ministero», chiudono Stocchino e Frigau. «Una scadenza imminente che richiede la stesura di una relazione, sensibile all’aspetto ambientale ma anche alla reale ricaduta sul territorio di un progetto fortemente impattante». Durante la seduta del Consiglio, a cui potranno assistere (ma non partecipare) i cittadini, saranno esplicitate le posizioni delle amministrazioni in relazione alla realizzazione del parco. La minoranza inoltre sarà presente in piazza Amendola, a conclusione del Consiglio, con un banchetto per la raccolta delle firme per la Pratobello 24.

Artisti

Anche la musica è contro lo sfregio dell’Isola. Beppe Dettori, ex cantante dei Tazenda, ha firmato a sostegno della Legge di Pratobello. E gli Istentales, sabato a Telti, hanno esibito sul palco gli stendardi da battaglia: le bandiere sarde.

