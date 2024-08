Legge di Pratobello, si firma: la prima è la sindaca Porrà 

Anche Villamassargia si schiera nel novero dei Comuni sulcitani che stanno aderendo alla proposta di legge “Pratobello” contro la speculazione energetica sulle energie rinnovabili. «Anche a Villamassargia - scrive la sindaca Debora Porrà in una nota - è possibile firmare per la lotta contro le speculazioni sulle rinnovabili e quella sulla compromissione del giusto equilibrio tra le aree urbanizzate e il tessuto territoriale dei compendi naturalistici composto da zone sottoposte a tutela e valorizzazione, aree di protezione speciale, siti di importanza comunitaria e zone oggetto di pianificazione strategica ed economica. Io, come sindaca, ho firmato per prima». (s. f.)

