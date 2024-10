Legge di Pratobello, Sassari batte Cagliari nel derby delle firme 

Quasi 211mila firme – 210.720 raccolte in tre mesi – sono un record assoluto. Una valanga che cade sulla politica sarda al termine di un’estate comunque caldissima anche sul fronte della lotta all’eolico e del fotovoltaico. Sassari batte Cagliari, ma il primato assoluto, almeno in percentuale, va a Genoni, che ha superato Villanova Tulo al fotofinish. Che l’urbanistica sia la chiave per rivendicare la specialità della Sardegna in materia l’hanno capito tutti o quasi, dalla Maddalena a Teulada, firmando la Pratobello 24 per respingere l’assalto in atto.

La classifica

Nella percentuale tra sottoscrittori e numero di abitanti, punto fermo della graduatoria che è stata pubblicata sulla pagina facebook Pratobello 24, è Genoni il paese dove si è firmato di più nell’Isola: con 440 firme, ha totalizzato il 62.68%. Segue Villanova Tulo con 657 firme e il 58.82%. Al terzo posto Mamoiada (1.171, 54.92%) al quarto Orgosolo (1.764. 52.04%), al quinto Lodine (127, 46.01%), al sesto Albagiara (103, 41.53%). Nei primi dieci posti si notano sei centri del Sarcidano: detto di Genoni e Villanova Tulo, gli altri sono Nurallao (427, 40.06%), Isili (922, 40.5), Nuragus (323, 39.39%) e Orroli (764, 39.18%).

Il clou

Il derby delle firme tra Cagliari e Sassari è stato vinto dalla città turritana, anche se di poco: 175 sottoscrizioni. A Sassari sono state 10.812 (10.21%), a Cagliari 10.637 (7.98%). Gli altri capoluoghi di provincia: Nuoro (6.043, 20.09%), Oristano (3.960, 14.36%). A Tortolì (2.169, 21.76) si è votato più che a Lanusei (1.107, 22.54%), anche se in percentuale è in leggero vantaggio quest’ultima città. A Olbia (5.020, 10.13%) più che a Tempio (2.756, 23.51%), a Guspini (2.466, 23.65%) più che a Serramanna (1.461, 18.37%) e Villacidro (1.261, 10.29), a Iglesias (3.547, 15.34%) più che a Carbonia (2.355, 8.88%).

Il Cagliaritano

La città dell’area metropolitana di Cagliari in cui si è raccolto il maggior numero di firme in proporzione agli abitanti è Selargius (4.474, 17.65%), che supera addirittura Quartu (3.936, 6.42%). Quindi Sinnai (3.225, 21.37%), Assemini (2.928, 12.65%), Capoterra (2.795, 13.47%), Sestu (1.908, 10.65%), Monserrato (1.887, 10.94%), Decimomannu (1.165, 15.69), Maracalagonis (994, 14.26%), Quartucciu (915, 8.02%), Burcei (631, 27.54%) e Settimo (595, 9.83%).

Gli altri centri

Grande risultato ad Alghero (9.293, 23.65%) e a Siniscola (3.030, 27.53%). Nei principali centri sardi, tra gli altri, si segnalano i risultati di Dorgali (2.479, 31%), Oliena (2.034, 34.06%), Arzachena (1.610, 14.31%), Macomer (1.513, Carloforte (1.226, 21.39%), Cabras (1.155, 14.50%), Villasimius (1.129, 32.90%), Dolianova (1.092, 12.45%), Domusnovas (1.058, 19.26%). Bene anche Uta (1.243, 16.10%), Porto Torres (1.465, 7.85%) e San Gavino (1.333, 17.33%). A Muravera hanno firmato in 546, il 10.77%, mentre nel paese più piccolo dell’Isola, Baradili, hanno sottoscritto la Pratobello in 20 su 73 abitanti, il 27.40% degli aventi diritto.

