Legge di Pratobello, presto le firme 

La mobilitazione è forte in tutta l’Isola.

Sindaci e comitati hanno dato il loro parere positivo alla proposta di legge di iniziativa popolare che individua l’urbanistica come la chiave per imporre i divieti a tutt’oggi mancanti per respingere l’assalto eolico e fotovoltaico contro la Sardegna. Alcuni comitati hanno chiesto qualche altro giorno di tempo per comprendere meglio l’impianto della legge e, subito dopo, dovrebbe iniziare la raccolta di firme. Almeno così fa intendere il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, che ribadisce come «l’impegno dei sindaci, ma anche dei comitati spontanei, sia orientato su più fronti».

Insomma, la cosiddetta Legge di Pratobello oggi è la priorità. Anche rispetto alle manifestazioni, ancora allo studio. I nodi dovrebbero essere sciolti comunque al massimo entro la prossima settimana.

Diversi rappresentanti dei comitati contro l’eolico e il fotovoltaico stanno partecipando al presidio permanente di Selargius e hanno preso parte, ieri, alla manifestazione di Terra Mala contro il Tyrrhenian link. C’è poi un altro gruppo che sta prendendo parte alla protesta nel porto di Oristano, dove stanno arrivando le componenti delle pale eoliche e i sistemi per i pannelli fotovoltaici.

Insomma, la partita è aperta. Ma non c’è da perdere tempo, perché i signori del vento non sembrano volersi concedere pause.

RIPRODUZIONE RISERVATA