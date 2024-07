Legge di Pratobello per fermare l’invasione 

Pratobello, cinquantacinque anni dopo. Riparte da qui, da quella lezione di ribellione pacifica per la difesa delle terre di Orgosolo, la reazione dell’Isola contro la più invasiva delle servitù, quella energetica. Le donne e gli uomini di Barbagia, tra giugno e luglio del 1969, si schierarono come un muro all’avanzare dell’Esercito su quelle terre. Giorni e settimane di presidio permanente, con la saggia pazienza degli anziani, la determinazione dei giovani. Lo Stato fu costretto al dietrofront, obbligato a recedere dall’invasione grazie ad una ribellione divenuta epica per la Sardegna. Quel baluardo della storia ora campeggia impetuoso sulla proposta di legge di iniziativa popolare che non per caso parte proprio da Orgosolo.

Sfida moderna

L’immagine è quella storica, ma l’iniziativa “legislativa popolare” presentata ieri nel gremitissimo auditorium del Comune barbaricino è la sfida moderna per tentare di “salvare” l’Isola dalla devastazione speculativa che, tanto Roma quanto Cagliari, stanno impunemente consentendo e favorendo. Un piano che, sia lo Stato che la Regione, perseguono favorendo di fatto speculatori e faccendieri, con il rischio di sfregiare per sempre la terra dei Nuraghi. Rompono gli indugi i Sindaci, venuti da ogni angolo dell’Isola, guidati dal primo cittadino di Orgosolo Pasquale Mereu, e i Comitati in rappresentanza dei territori in rivolta, per aderire alla proposta legislativa di iniziativa popolare già battezzata come la «Legge di Pratobello».

La svolta di Orgosolo

Una svolta nella mobilitazione dei Comitati e degli stessi Sindaci che a decine stanno aderendo alla proposta. Un passaggio forte e chiaro che segna lo spartiacque tra chi vuole concretamente e immediatamente bloccare la speculazione energetica e chi, invece, lo dichiara solo a parole con atti che vanno, però, in direzione “transitoria” e opposta. Da una parte c’è una legge-moratoria, approvata dal Consiglio Regionale un mese fa, che sin dal primo momento ha mostrato tutte le falle, incapace di bloccare realizzazioni e di fermare le procedure autorizzative, sull’altro versante, invece, ora c’è una proposta di legge dagli effetti immediati, in grado di bloccare e vietare, senza tergiversare, sia i progetti in fase autorizzativa che quelli già autorizzati, in analogia con quanto avvenuto con la norma nazionale varata dal Parlamento sul blocco degli impianti eolici nell’area dell’Einstein Telescope, tra Lula, Nuoro, Orune, Buddusò e Alà dei Sardi.

Portone principale

Per varcare il portone principale dell’Assemblea sarda la proposta di legge ha bisogno di diecimila firme, anche se i promotori pensano di raccoglierne molte di più. La differenza tra la “pseudo” moratoria approvata dal Consiglio regionale e la «Legge Pratobello» è sostanziale: la prima non blocca niente, la seconda, presentata ieri ad Orgosolo, mette uno stop deciso alla speculazione, prevedendo «divieti urbanistici», immediatamente efficaci, a tutti i progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici ricadenti nel 98,8% del territorio sardo, coincidenti con tutte le aree sottoposte a vincoli naturalistici, ambientali, culturali, idrogeologici e di natura urbanistica.

Urbanistica, primaria

In pratica la «Legge Pratobello» è fondata sulla competenza primaria ed esclusiva della Regione sarda in materia «Urbanistica». Una potestà statutaria sancita già nel 1948 con la Statuto Sardo che, all’articolo tre, lettera «f», aveva assegnato alla Regione la “sovranità” in materia di governo e pianificazione del proprio territorio. Una disposizione di rango costituzionale non “scavalcabile” con norme ordinarie dello Stato. Il grimaldello «autonomista» della «Pratobello» legislativa è l’ultima possibilità per impedire ai progetti speculativi di proseguire il proprio iter, fermando anche quelli già autorizzati. Tutte disposizioni “ancorate” alla norma statutaria e primaria dell’urbanistica, con l’obiettivo di mettere vincoli e divieti al riparo da ingerenze statali su materie concorrenti e contrastate, a partire da quelle paesaggistiche.

Stop alla preminenza

La scelta della competenza «Urbanistica» per fermare l’assalto nasce anche dall’esigenza di fermare la decisione dello Stato, ribadita in tutti i provvedimenti legislativi degli ultimi anni, di esercitare la preminenza delle rinnovabili rispetto al paesaggio e ai beni culturali. In pratica, come è capitato per Saccargia e Barumini, i Governi, da Draghi a Meloni, se ne fregano di paesaggi e monumenti facendo prevalere l’interesse speculativo di quelle società che vogliono, per esempio, distruggere l’area di Nulvi e Ploaghe a colpi di pale eoliche da 240 metri d’altezza o lo scenario nuragico de Su Nuraxi a colpi di infinite distese di pannelli fotovoltaici. Lo Stato riesce ad imporsi perché negli ultimi 17 anni le competenze su «Paesaggio» e «Beni culturali» sono state pesantemente e gravemente erose per negligenze e connivenze statali e regionali. La materia «urbanistica», invece, anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale, resta saldamente nella potestà statutaria regionale, anche per quanto riguarda il tema delle rinnovabili. Si tratta, quindi, di una “via sarda”, concreta e immediatamente efficace in grado di “vietare” qualsiasi progetto eolico, fotovoltaico e agrivoltaico in tutte quelle aree indicate come non idonee nelle sentenze sia del Tar Sardegna che del Consiglio di Stato.

Urbanisticamente vietate

La legge di iniziativa popolare le individua tutte, ampliando i margini di applicazione sia sui beni culturali che paesaggistici. In quelle aree non ci sarà possibilità alcuna di costruire pale eoliche o distese di pannelli: sono «urbanisticamente vietate». Tra i «divieti urbanistici» rientrano anche le aree di approdo marino di cavi elettrici, comprese centrali di trasformazione, provenienti da impianti offshore non previsti nel Piano Energetico Regionale o da connessioni infrastrutturali elettriche, come il Tyrrhenian Link , non contemplati nella pianificazione energetica regionale.

Divieti e strategia

Ai «divieti urbanistici» seguono i progetti strategici per la produzione di energia rinnovabile, dalle comunità energetiche, alla produzione di idrogeno green per l’indipendenza energetica della Sardegna, sino alla realizzazione di moderni progetti di energia rinnovabile lineare, utilizzando sedimi stradali, dalle scarpate alle mezzerie, creando vere e proprie autostrade smart , in grado di annullare l’impatto sul paesaggio, sfruttando aree già nella piena disponibilità pubblica, senza nuovi espropri e nuove servitù. Insomma, al divieto apposto ai progetti speculativi corrispondono altrettante norme in grado di soddisfare l’esigenza elettrica dell’Isola, perseguendo una vera e propria “indipendenza energetica”, contemperando il bene supremo del “Paesaggio” e la cosiddetta “transizione energetica”.

Aree idonee, l’imbroglio

Il passaggio chiave della legge di “Pratobello” è forte e chiaro: basta tergiversare con norme inutili e transitorie, servono disposizioni legislative immediatamente efficaci, che blindino sul piano statutario e costituzionale un nuovo assetto urbanistico della Sardegna in grado di respingere subito, e non domani, la valanga di progetti che si sta abbattendo sull’Isola. Una norma che rende palese l’imbroglio delle «aree idonee»: in Sardegna, in base alla sovrapposizione delle aree da proteggere, non ci sono «aree idonee». E, poi, lo dice espressamente il Decreto Draghi: quelle che non sono dichiarate «aree idonee» non sono automaticamente «non idonee». Insomma, un imbroglio sostanziale e lessicale. Dopo 55 anni, infatti, ritorna Pratobello, questa volta con una legge di iniziativa popolare per cacciare dall’Isola i nuovi speculatori.

