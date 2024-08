Legge di Pratobello, la crociata dei sindaci 

I sindaci tirano la volata alla Legge di Pratobello. Da Nord a Sud, dal Campidano alla Nurra, si moltiplicano i primi cittadini sardi che invitano a firmare la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a fermare l’assalto eolico in Sardegna.

Amministratori di piccoli centri, ma anche guide di città storiche, sono in campo per dare la spinta decisiva alla raccolta di firme che terminerà il 16 settembre. Entro quel giorno dovranno essere raccolte almeno diecimila firme, ma l’obiettivo dei proponenti, come ormai è noto, è arrivare a cinquantamila sottoscrizioni. In queste ore, mentre quasi tutti i Comuni sardi mettono a disposizione gli uffici per la raccolta, si fanno avanti le associazioni. Così i cittadini interessati potranno firmare il modulo recandosi, con un documento di riconoscimento, nell’Ufficio elettorale della loro città. Stanno anche per essere allestiti i banchetti nelle città su iniziativa di associazioni e comitati.

I sindaci

Ma è la sottoscrizione da parte dei sindaci sardi della proposta di legge di iniziativa popolare a tenere banco. Sui social sono sempre di più i primi cittadini che postano fotografie in cui sono immortalati mentre firmano i moduli della proposta. Tra i principali, il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che invita tutti a fare come lui: «La transizione energetica è un argomento fondamentale per il futuro sostenibile dell'intero pianeta», scrive Ragnedda. «Questo non deve però pregiudicare intere aree e regioni che vedono sul proprio territorio vere e proprie azioni speculatorie che compromettono il paesaggio e spesso influiscono sul mantenimento della naturale coesistenza tra tutti gli esseri viventi. Da qualche tempo la Sardegna è presa di mira per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici che impattano in maniera notevole sia sulla biodiversità di interi territori, sia sull'economia dell'intera Isola che fa della bellezza del proprio mare e del proprio territorio la principale attrattiva per i milioni di turisti che ogni anno abbiamo il piacere di ospitare. È il momento di fare sentire la voce dei sardi e portare avanti azioni che tutelino la nostra stupenda Isola». Concetti ripresi dal sindaco di La Maddalena Fabio Lai: «Speculazione Pale Eoliche, mettiamoci un punto», scrive il primo cittadino isolano. «L’energia rinnovabile è un tema molto importante per la salvaguardia del pianeta, noi siamo pienamente favorevoli a patto che ci siano norme chiare che impediscano ogni tipo di speculazione. Ho firmato la proposta del progetto di legge di iniziativa popolare che mette un freno alla devastazione del territorio». Dalla Gallura al Sarrabus, dove il sindaco di Castiadas informa: «Ho firmato a favore dell'iniziativa "Pratobello '24", fondamentale per il futuro della nostra amata Sardegna. Questo progetto di iniziativa popolare mira a regolamentare l'insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e di impianti eolici terrestri, recependo i principi e gli obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali e regionali. Si tratta di un'iniziativa essenziale per dire no alla speculazione energetica e proteggere la nostra terra da violenze e sfruttamenti che minacciano il nostro patrimonio naturale». Umberto Oppus (Mandas) chiosa: «Dopo le azioni intraprese nei mesi scorsi, stasera ho firmato la proposta partita da Orgosolo. Chiediamo a tutti una grande azione di solidarietà nei nostri confronti poiché, il progetto di parco eolico presentato su Mandas, Gesico e Selegas, vede le pale sistemate proprio in prossimità dei nostri beni più importanti: i complessi archeologici di Su Angiu, Bidinessi e tomba dei giganti di Arruina de Ladiri».

La norma

La denominazione esatta dell’iniziativa è: "Proposta di legge urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna-Norme urbanistiche in applicazione dell’articolo 3, lettera f, dello Statuto Autonomo della Sardegna (Legge Costituzionale 3 del 26 febbraio del 1948)-disposizioni normative urbanistiche relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali”. E sfrutta l'articolo 3 dello Statuto sardo sull'Urbanistica e sul Paesaggio per rivendicare alla Regione la competenza primaria in materia. Dopo il raggiungimento delle firme necessarie, la Legge di Pratobello sarà discussa ed eventualmente approvata in Consiglio regionale. Ma è la raccolta di firme il passaggio decisivo. Per dirla con il sindaco di Nuragus Giovanni Daga, «la penna è più importante della spada».

