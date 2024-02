Legge bavaglio, procedura d’infrazione 

Bruxelles. Si scrive tutela della sovranità, si legge bavaglio contro le voci critiche. È il provvedimento valso all’Ungheria una nuova procedura d’infrazione della Commissione Europea che contesta a Budapest diverse violazioni del diritto comunitario, tra cui il principio di democrazia e i diritti elettorali.

Palazzo Berlaymont vuole vederci chiaro nella legge, adottata dal Parlamento ungherese a dicembre, che punta a prevenire le influenze straniere nei processi elettorali, specie in vista delle europee e delle amministrative in programma a giugno. La legge in questione vieta a candidati, partiti politici e associazioni coinvolte nelle elezioni l’uso di finanziamenti esteri per influenzare la volontà degli elettori, pena la reclusione. È prevista inoltre la creazione di un’autorità di vigilanza, in funzione dal primo febbraio, incaricata d’indagare su attività svolte nell’interesse di un altro Stato o di un’organizzazione o persona fisica straniera, se suscettibili di violare o mettere a repentaglio la sovranità dell’Ungheria. Al vaglio del nuovo ufficio, anche le attività che utilizzano fondi esteri che possono influenzare il voto. La legge, concepita sulla falsariga della normativa russa, aveva sollevato le polemiche di ong ed esperti che vi hanno letto un tentativo da parte del premier Viktor Orban e del suo entourage di mettere a tacere il dissenso nel Paese.

