Legge anticorruzione, marcia indietro di Zelensky 

Kiev. Dopo le proteste di piazza in Ucraina e le reazioni critiche degli alleati europei, Volodymyr Zelensky cerca di arginare i danni della legge approvata nei giorni scorsi giudicata come un attacco all’indipendenza delle agenzie anticorruzione. Il presidente ha annunciato di avere messo a punto un nuovo testo della normativa che a suo giudizio «garantisce un effettivo rafforzamento dello stato di diritto». Un concetto ribadito in colloqui telefonici che ha avuto con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer e che sembra aver soddisfatto la Ue.

Intanto, dopo i deludenti risultati della terza tornata di trattative russo-ucraine mercoledì a Istanbul, i bombardamenti incrociati sono ripresi, con un pesante bilancio di vittime. Zelensky ha detto che durante la notte i russi hanno lanciato contro l’Ucraina 103 droni e quattro missili. Nella città di Odessa, sul Mar Nero, le autorità locali hanno detto che tre persone sono rimaste ferite e sono stati danneggiati anche edifici storici tutelati dall’Unesco. Un incendio si è sviluppato nel mercato Privoz, il più grande della città, situato nel centro storico. Ma in termini di vite umane il bilancio più pesante si registra nella regione nord-orientale di Kharkiv, dove sono segnalati 3 morti, tutti di una stessa famiglia, e 33 feriti. Tra i feriti, ha affermato il governatore, c’è un bambino di 28 giorni. Da parte loro i russi hanno affermato di avere preso di mira solo «imprese del complesso militare-industriale ucraino e strutture del complesso energetico». E hanno aggiunto di avere abbattuto 44 droni lanciati dagli ucraini in Russia.

