«Legge 104, pratica in attesa da luglio» 

Nessun progresso sul fronte 104: le commissioni della Asl continuano ad essere bloccate e le domande dei pazienti che richiedono il riconoscimento di uno stato di handicap rimangono in lista di attesa. «Senza commissione, non danno la possibilità ai pazienti di poter avere accesso ai servizi e così ledono il diritto alla salute – dice Annalisa Mancosu, cittadina di Samassi e presidente dell’Acra San Geminiano che da mesi attende che un suo parente, rimasto invalido a seguito di un ictus, possa accedere ai servizi di assistenza legati alla legge 104 –. Abbiamo presentato la domanda a fine luglio e ormai abbiamo superato i 60 giorni entro i quali è prevista la chiamata da parte della Asl, ma ci sono persone che attendono da molto più tempo».

La Regione ha pubblicato il 24 agosto la delibera con le linee guida da seguire per la nomina delle nuove commissioni e la Asl Medio Campidano, che ai primi di settembre aveva comunicato di essere al corrente della situazione e di essere al lavoro per riformare le commissioni, informa di essere attualmente impegnata alla stesura di un regolamento. «Le Asl stanno elaborando un regolamento comune che assicuri un funzionamento uniforme delle commissioni in tutta la Regione», comunica la Asl Medico Campidano. Nel frattempo, ad attendere sono i pazienti, che non possono accedere ai servizi di tutela medica di cui hanno bisogno. «Non possono trattare i pazienti in questo modo – continua Mancosu –, devono avere la priorità, hanno il diritto ad essere curati perché poi potrebbe essere troppo tardi».

