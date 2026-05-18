Legend Cars Trophy, a Varano il primo successo di Basoli 

Dopo il 2º e il 3º posto all’esordio a Vallelunga, per Giorgio Basoli è arrivata la prima vittoria nel Campionato Legend Cars Trophy, di cui è già tra i protagonisti. Nel 2º round disputato a Varano de’ Melegari, il diciottenne cagliaritano si è aggiudicato gara1 con una prestazione eccellente. Partito 8º in griglia, ha conquistato subito la 5ª posizione e, 4 giri più tardi, è balzato al 3º posto, conservato fino al penultimo giro, quando ha sopravanzato Rosario Messina. L’alfiere di Legendcar Sardegna e Me.Da ha tagliato il traguardo preceduto fisicamente da Alberto Naska (a 0”1), che aveva però una penalità di 25” costatagli il 17º posto. Domenica, in gara2, il pilota sardo è arrivato 8º dopo aver avuto problemi meccanici e 10” di penalità. Finale amaro in gara3, dove è stato urtato da un avversario e costretto al ritiro, a un giro dal termine, mentre lottava per la vittoria con altre 4 vetture in 0”1. Prossimo round a Magione il 20-21 giugno.

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