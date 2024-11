Legati al mare per ottant’anni  

L’intreccio tra la Cooperativa e il mare è profondo e indissolubile. Un legame affonda le proprie radici nella vita di Tortolì e Arbatax e di tutte le generazioni di pescatori che hanno contribuito a costruirne la reputazione.

La ricorrenza

Ieri la storica Coop pescatori, che ha il suo quartier generale nella laguna di San Giovanni, ha celebrato ottant’anni di storia, segnata da momenti esaltanti e altri più complicati per le continue variazioni delle dinamiche di mercato, i cambiamenti climatici, la burocrazia sempre più asfissiante e la concorrenza internazionale spietata. Una Cooperativa capace (anche) di ripartire dopo le tragedie, come quella del 2015 quando morì tragicamente il presidente Fabrizio Selenu. Attualmente la Coop è presieduta da Luca Cacciatori e conta una quarantina di soci.

La storia

Tra gli anni Trenta e Quaranta l’economia della pesca a Tortolì stava affrontando numerose difficoltà. L’influenza di potenti privati esterni rendeva difficile per i pescatori locali mantenere la propria indipendenza. Fu in questo contesto che i pescatori di Tortolì, guidati da un forte senso di identità e sostenuti dal farmacista locale Virgilio Pirastu, decisero di unirsi in cooperativa. La scelta rappresentava non solo un tentativo di sopravvivenza economica, ma anche un atto di resistenza: per la prima volta, i pescatori potevano organizzarsi per migliorare le proprie condizioni di vita e promuovere la produzione ittica locale con maggiore autonomia.

Il mentore

La figura di Pirastu fu centrale nella fondazione della Coop. Con una visione innovativa per l’epoca, il farnacista intuì che l’unione era la chiave per rafforzare la comunità di pescatori e liberarli dal controllo dei poteri esterni. Grazie al suo supporto, nel 1944 i pescatori locali si unirono formalmente in cooperativa, creando un modello di azienda collettiva. Ciò permetteva loro di avere una voce comune per ottenere concessioni e organizzare il lavoro in modo equo e vantaggioso per tutti i soci, promuovendo la trasformazione del settore. La Coop divenne subito una realtà di riferimento per la pesca locale e un simbolo di autonomia e resistenza.

Il futuro

Guardando al futuro, la Coop è determinata a continuare il suo percorso di eccellenza e qualità, facendo fronte ai cambiamenti e alle nuove esigenze del mercato. «Pur mantenendo intatta la tradizione, la Cooperativa - spiega il presidente Cacciatori - esplora metodi innovativi che possano migliorare l’efficienza e la sostenibilità della produzione senza compromettere l’integrità del prodotto. L’equilibrio fra tradizione e innovazione rappresenta l’impegno a garantire che i sapori autentici della laguna di Tortolì continuino a raggiungere un pubblico sempre più vasto, preservando l’identità e la qualità che da sempre la contraddistinguono».