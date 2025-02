Legata e stuprata nel capanno 

I Carabinieri hanno avuto difficoltà a trovare la capanna costruita con frasche e assi di legno, nel cuore del bosco, vicino alla sorgente di La Funtana di Li Frati, sul Limbara. Un tugurio a qualche chilometro dalla zona industriale di Tempio, dove una donna di 40 anni, tempiese, è stata minacciata con un coltello e poi violentata ripetutamente dal compagno. La vittima urlava e chiedeva aiuto, stando alla ricostruzione dei militari, ma nessuno nel bosco sentiva e poteva aiutarla. La donna è riuscita a scappare e nei giorni scorsi ha trovato il coraggio di denunciare. Per lei è stato necessario un breve ricovero in ospedale. Il presunto responsabile della violenza sessuale avvenuta la settimana scorsa, secondo il pm Mauro Lavra, è un uomo di 48 anni, originario del Sassarese, che dopo avere vissuto e lavorato a lungo a Olbia, si era trasferito ad Aggius e poi a Tempio. Una persona che lo scorso giugno ha finito di scontare la pena di quasi quattro anni di carcere per violenza sessuale e stalking. L’uomo è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Tempio su ordine del gip Alessandro Cossu. Ora si trova, di nuovo, in cella.

Legate e minacciate

Le contestazioni formulate dal pm Mauro Lavra sono basate sulle indagini dei Carabinieri, condotte all’insegna della tempestività con il protocollo antiviolenza del “Codice Rosso”. L’episodio più grave è avvenuto nel tugurio sul Limbara, dove l’uomo era andato a vivere qualche mese dopo il precedente fine pena. Nella baracca, secondo la polizia giudiziaria, lo raggiungeva la compagna e qui si sarebbero consumate le violenze. I Carabinieri avrebbero raccolto prove nella stamberga e con l’acquisizione dei certificati medici. Ma all’uomo viene contestato un altro episodio, che sarebbe avvenuto il giorno dopo la presunta violenza: si sarebbe presentato nella casa della vittima, a Tempio, e avrebbe minacciato lei e una sua parente. Quindi l’uomo avrebbe chiesto dei soldi che, secondo lui, si trovavano in una cassaforte. Le due donne sarebbero state legate e minacciate, per consegnare il denaro. Una esperienza traumatica, conclusa con la fuga del responsabile dell’irruzione. L’uomo è accusato di violenza sessuale, rapina e minacce. Nel suo “curriculum” ci sono violenze e abusi commessi a Olbia, Aglientu e Aggius. Ora sarà sentito dal giudice, assistito dall’avvocato Alberto Sechi.

