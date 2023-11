«Legame più stretto con lo stagno» 

Inviata

Cabras. Che cosa hanno in comune Cabras e un paese della Cina scelto come modello dagli studenti di architettura? Può sembrare strano ma gli elementi che uniscono le due realtà lontane ci sono e si può perfino attivare un interscambio. Con questo spirito ha lavorato una decina di studenti del Politecnico di Torino, delle facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari e di Shangai Jiao Tong Uniersity: a fare da guida la docente Carla Bartolozzi che già due anni fa aveva attivato un laboratorio a Cabras con gli studenti. Fulcro dell’iniziativa è la struttura ricettiva Limolo, fucina di idee animata dalla proprietaria Daniela Meloni, sempre attenta alla sostenibilità.

Le proposte

Al termine di questo laboratorio gli studenti hanno lanciato un ventaglio di proposte recepite dagli amministratori comunali che ora valuteranno quali possibilità di attuazione. Il filo rosso è la “cucitura” fra lo stagno e il paese, un legame da riallacciare per creare un collegamento che possa offrire opportunità sotto diversi aspetti. A Cabras si era tenuta una prima edizione due anni fa che aveva riscosso un notevole successo in termini di partecipazione attiva di docenti, studenti, rappresentanti delle istituzioni locali, imprenditori e popolazione. L’installazione effimera dell’architetto Luciano Pia aveva suscitato grande curiosità, in un tratto pubblico di una via di Cabras. E ora si intende proseguire il dibattito sul tema del villaggio tradizionale, spostando l’interesse sul lungostagno, inteso come elemento di unione con il paese.

All’opera

«Per una settimana gli studenti del Politecnico di Torino, Shanghai Jiao Tong University e Università di Cagliari» ha spiegato la professoressa Carla Bartolozzi, «hanno partecipato a fasi di rilievo architettonico e del contesto paesaggistico dello stagno di Cabras, per elaborare proposte progettuali, da discutere e condividere con la comunità locale. Focus dell’attività lo studio di proposte per la valorizzazione del waterfront affacciato sullo stagno, con particolare attenzione agli aspetti storico ambientali, urbanistici, paesaggistici e della sostenibilità». L’attività pratica è stata affiancata da quella didattica. Particolare attenzione alle tecniche di costruzione in terra cruda e legno, conservazione della memoria, consolidamento e recupero con tecnologie moderne e materiali tradizionali, benefici per l’ambiente e il benessere delle persone legati all’intelligenza del sapere tradizionale ed economia circolare.

Il Comune

Il sindaco Andrea Abis ha apprezzato le proposte avanzate dagli studenti e ha annunciato il suo im pegno a verificare in che modo potranno essere trasposte nella realtà. «Credo che per realizzare questo progetto saranno necessarie risorse economiche consistenti» ha detto il sindaco. «Sono d’accordo con l’idea di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio, fatto anche della popolazione che purtroppo è sempre meno numerosa». L’iniziativa ha attirato anche l’attenzione del Ministero della Cultura.

RIPRODUZIONE RISERVATA