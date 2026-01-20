Legame fra obesità e cancro: meno peso uguale meno tumori 

Negli Stati Uniti una ricerca pubblicata su The New England Journal of Medicine ha cambiato in modo significativo la comprensione del legame tra obesità e cancro.

Lo studio, coordinato dal National Cancer Institute insieme a ricercatori della Harvard Medical School, ha seguito per oltre dieci anni più di un milione di persone, dimostrando che la perdita di peso stabile ottenuta con farmaci agonisti del GLP-1 è associata a una riduzione concreta del rischio di sviluppare tumori legati all’obesità, come quelli del colon, dell’endometrio e del rene.

Secondo gli autori, non si tratta solo di un effetto indiretto legato alla diminuzione della massa corporea, ma di una modifica profonda dei segnali metabolici e infiammatori che favoriscono la crescita tumorale. I dati mostrano un calo dell’incidenza che diventa evidente dopo alcuni anni di trattamento continuativo.

È la prima volta che una terapia anti-obesità dimostra un impatto misurabile anche sulla prevenzione oncologica.

Gli esperti sottolineano che questo risultato potrebbe cambiare le strategie di prevenzione primaria, soprattutto nei Paesi ad alto reddito, dove obesità e cancro rappresentano due emergenze sanitarie parallele. Allo stesso tempo, lo studio riapre il dibattito su accesso, costi e sostenibilità di terapie che potrebbero diventare di lungo periodo.