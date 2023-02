Legambiente: sulle Alpi il 53% di neve in meno 

Neve dimezzata sulle Alpi, fiumi e laghi per metà a secco, meno 30% di acqua per le coltivazioni (ma al Nord ne manca il 40%). La siccità picchia duro, e a febbraio in Italia le temperature sono già primaverili: caldo e carenza d’acqua fanno prevedere un’altra estate di fuoco, come quella del 2022, la più calda della storia in Europa.

Legambiente lancia l’allarme sulla neve, «il 53% in meno sull’arco alpino», e sul bacino del Po, «con un deficit di acqua del 61%». E Coldiretti sottolinea: sui campi «si registra un deficit idrico del 30%, che sale addirittura al 40% nel Nord Italia». E aggiunge, «la situazione è peggiore di quella dello scorso anno». Quest’anno in Italia «verranno coltivati quasi 8mila ettari di riso in meno». Per tornare alla normalità, servirebbe «oltre un mese di pioggia».

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de IlMeteo.it, la causa di tutto questo è «il riscaldamento globale, provocato dall'uomo. Le temperature in Italia sono salite di almeno 1 grado rispetto ai livelli pre-industriali, in alcune città del Nord di quasi 1,5. Lo zero termico oggi è a 3.000 metri, un valore che in media si aveva a maggio. Piove e nevica meno, e il caldo fa evaporare l'acqua e sciogliere la neve prima. Sulle Alpi quest’anno è caduto 1 metro di neve, ma si è già sciolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA