Legambiente premia  per l’11° anno il mare di Chia 

Anche quest’anno Domus de Maria si aggiudica il premio 5 vele di Legambiente per il mare più bello. Per l’undicesima volta di fila Chia è stata premiata per la bellezza del suo mare:il riconoscimento non è arrivato però solo per le acque trasparenti che caratterizzano il litorale di Domus de Maria ma anche per le buone pratiche ambientali adottate dall’amministrazione comunale per valorizzare la fascia costiera senza modificare il paesaggio naturale. Quello di Domus de Maria è stato l’unico Comune del sud Sardegna a ricevere il premio attribuito da Legambiente e dal Touring Club Italiano. La sindaca Concetta Spada spiega come il riconoscimento arrivato per l’undicesimo anno consecutivo certifichi il lavoro portato avanti nei due mandati per tutelare il litorale: «La conservazione delle aree dunali, i progetti per mitigare il rischio idraulico dei corsi d’acqua, e il piano di riutilizzo delle acque reflue che fa sì che non ci sia neppure uno scarico a mare sono stati i nostri punti di forza. Per ottenere il premio, importante è stata la presenza di una zona archeologica di assoluto livello, e le nostre biodiversità: elementi che dimostrano come Domus de Maria abbia tutti i requisiti per avvicinare i turisti anche lontano dall’alta stagione». (i. m.)

