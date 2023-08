Legambiente: «Inquinato un terzo delle coste italiane»  

Il 32% delle coste dei mari e dei laghi italiani è inquinato da coli fecali. In pratica, ogni 78 chilometri della costa marina del Belpaese c'è un tratto sporcato da scarichi fognari. È il bilancio di quest'anno di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le iniziative di Legambiente che durante l'estate monitorano lo stato delle nostre acque. Le due imbarcazioni, sostenute da oltre 200 volontari locali, hanno percorso la costa mediterranea da Genova a Trieste e quelle di 40 laghi. In centinaia di località hanno fatto prelievi delle acque e li hanno fatti analizzare, per rilevare la presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli. I tipici batteri fecali che finiscono in mare dalle fogne, quando i depuratori non funzionano, o non ci sono del tutto. Cosa che in Italia succede ancora per il 44% degli scarichi fognari. Fra mare e laghi, sono stati presi campioni in 387 punti. Quelli fuorilegge sono risultati 124, il 32%. In mare, la Goletta Verde ha fatto prelievi di acque in 262 punti, il 49% alle foci e il 51% a mare. Il 36% dei punti sulla costa marina è risultato oltre i limiti di legge: il 30% è stato giudicato "fortemente inquinato", mentre il 6% ha ricevuto un giudizio di “Inquinato”. In media, ogni 78 chilometri è stato scoperto un tratto fuorilegge. Sui 40 laghi sono stati fatti prelievi in 125 punti: il 48% alla foce di corsi d'acqua, il 52% al largo. Il 23% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge, 29 su 125. Solo nel 15% dei punti visitati dai volontari di Goletta verde è stato visto il cartello informativo sulla qualità delle acque, obbligatorio per legge da molti anni. Nel 73% delle foci analizzate non era presente cartello che indicasse la criticità del punto ed il conseguente divieto di balneazione. «La maladepurazione - ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - resta un'emergenza cronica del nostro Paese. Oltre a minacciare mare, laghi e biodiversità, costerà centinaia di milioni di euro nei prossimi anni, a causa del pagamento di multe che l'Europa non ci condonerà».

