Legambiente: «Ciclisti e pedoni sono più al sicuro» 

Il vantaggio è triplice: per la sicurezza di pedoni e ciclisti, per l’ambiente e la vivibilità di piccoli e grandi centri. Annalisa Colombu, presidente regionale di Legambiente, è certa nel promuovere a pieni voti le “Zone 30”. «Funzionano e lo hanno dimostrato da tempo», dice. «Prima di tutto salvano vite umane, perché un impatto con un veicolo che viaggia a 30 chilometri all’ora è ben diverso rispetto a quello con uno che va più veloce. Purtroppo tantissimi fatti tragici lo hanno confermato anche in Sardegna, moderare l’andatura è una sicurezza per tutti: pedoni, ciclisti, bambini e per gli stessi automobilisti. E poi c’è il fattore inquinamento. Non è infatti vero che se si va piano non si inquina».

La rappresentante degli ambientalisti tuttavia allunga l’orizzonte temporale anche alle città di domani. «Il futuro dell’urbanistica è tracciato. Le strade dei principali centri devono essere vissute insieme, sia dalle auto che da chi le percorre a piedi tutti i giorni. D'altronde in tutte le città esistono vie a scorrimento veloce alternative che si possono utilizzare se non si vuole sottostare al limite dei trenta chilometri all’ora».

Legambiente, su scala nazionale, fa parte da tempo della piattaforma #Città30subito che riunisce anche FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis, Kyoto Club, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, Amodo e Clean Cities Campaign e chiede da tempo maggiore attenzione alla moderazione della velocità in città con una campagna che da dicembre 2022 ha chiesto un ddl su Città 30 presentato in Parlamento a giugno 2023, per istituire il limite dei 30 km/h nei centri urbani «per città più a misura di persona».

