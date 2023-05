L'avvocata e influencer Alessandra Demichelis, 34 anni, è stata sospesa dalla professione per 15 mesi. L’Ordine ha punito la partecipante all’ultimo Pechino Express a un anno dal richiamo per le foto sexy pubblicate sulla sua pagina Instagram “Dc Legalshow”. Demichelis ha detto che si impegnerà per l’abolizione degli ordini professionali.