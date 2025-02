Legacoop va all’attacco: «Basta con i maxi progetti, è agrivoltaico mascherato» 

La Lega delle Cooperative non ci sta. La posizione sul sì dato dal ministero dell’Ambiente al parco agrivoltaico “innovativo” da 64 ettari di Siamaggiore-Solarussa, a ridosso della Carlo Felice, non è ricevibile a cuor leggero. Perché il rischio – secondo Legacoop – non è l’agrivoltaico in sé, ma l’acquisizione di valore dei terreni sulla base delle attività di chi li compra per sistemarci sopra dei pannelli. «Il campo agricolo deve restare dedito all’agricoltura», dice Claudio Atzori, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Legacoop. «Non si può realizzare un megaparco agrivoltaico e, per giustificarlo, inventarsi che in quelle aree insistono attività agricole». In ogni caso la Regione, per tramite dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, fa sapere che impugnerà il parere della commissione Pnrr-Pniec e il decreto ministeriale: «Difenderemo con fermezza la corretta applicazione delle normative regionali e nazionali nelle sedi opportune», spiega Laconi, «affinché la pianificazione energetica della Sardegna rispetti le regole stabilite e non si presti a interpretazioni parziali o arbitrarie».

Il piano

Il progetto si chiama “Fattoria solare Siamaggiore” ed è stato presentato dalla società “Ef Agri Società Agricola a.r.l.”, detenuta al 100% da Ef Solare Italia Spa, «il primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa», a sua volta partecipata al 70% da F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture, «il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia», e al 30% da Crédit Agricole Assurances, «primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili». Il via libera da Roma è arrivato l’altro ieri e non è servito nemmeno fare riferimento all’esistenza di “aree non idonee”: l’unica cosa che contava era la classificazione dei terreni sulla base di una delibera della Giunta regionale del 2020. Nella mole di documenti non si fa nemmeno cenno alla legge approvata in questa legislatura: insomma, l’autorizzazione sarebbe passata sulla testa della Regione. L’idea è quella di realizzare pannelli alti 2,7 metri (potenza di picco di 34,315 Mw) nell’ambito di «un progetto di agricoltura innovativa che introduce in Sardegna un nuovo modello di sviluppo sostenibile green che combina la coltivazione delle superfici agricole con la produzione di energie rinnovabili». L’area di progetto «ricade nel settore settentrionale della piana del Campidano e interessa un terreno a destinazione agricola di circa 64 ettari nel comune di Siamaggiore». Sarà realizzato poi un cavidotto di collegamento alla futura stazione elettrica di trasformazione, che passerà anche in territorio di Solarussa.

Miglioramento

Nelle carte si fa cenno al miglioramento fondiario, ma per Legacoop questi progetti denotano una tendenza sempre più preoccupante: «Un conto è se un’azienda agricola, per integrare il proprio reddito, vuole produrre energia, ragionamento funzionale alla riduzione dei costi», prosegue Atzori. «In questo caso però c’è un’impresa che vuole realizzare un parco fotovoltaico e la presenza dell’azienda agricola serve a giustificare il fatto che lì bisogna sistemare dei pannelli fotovoltaici. Viene snaturata ogni teoria produttiva». Questo per la Lega delle cooperative deve servire da monito: «Se le nostre campagne, soprattutto quelle più produttive, note per le eccellenze dei loro frutti, devono fare questa fine», conclude Atzori, «invitiamo tutti, a cominciare dalla classe politica sarda presente nelle istituzioni regionali, locali e nazionali, a pensare bene a quel che si sta facendo e se è davvero questa la strada per lo sviluppo».

La Regione

Intanto, l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi fa sapere: «Il parere favorevole espresso dalla Commissione Pnrr-Pniec, relativo al progetto agrivoltaico elevato Fattoria Solare Siamaggiore 1, non è vincolante e non può sostituire la normativa regionale. La Regione non concederà autorizzazioni per impianti che non ricadano nelle aree idonee definite dalla Legge regionale 20/2024». La commissione Pnrr-Pniec ha il compito di valutare le complessive condizioni di compatibilità dei progetti, che non possono prescindere dalla normativa regionale vigente, e in ogni caso il suo parere non ha alcun valore autorizzativo. «L’autorizzazione finale spetta esclusivamente alla Regione, che applica la propria normativa di settore, tra cui la legge 20, in coerenza con il quadro normativo nazionale e, in particolare, le previsioni di cui all’articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 387/2003», precisa l’assessora Laconi. «La Regione è obbligata a rispettare le disposizioni della legge 20, che vincolano tutti i procedimenti in corso, inclusi quelli già valutati dalla Commissione. Le nostre decisioni rispettano la volontà del Consiglio regionale e della popolazione sarda», chiosa Laconi: «Garantiremo uno sviluppo sostenibile senza derogare alle norme di tutela del paesaggio e della biodiversità».

