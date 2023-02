«Legacoop pronta a nuove sfide» 

«In questi anni siamo stati fuori dalla discussione e abbiamo assistito a un continuo rimpallo di responsabilità tra pubblico e privato. Noi oggi chiediamo che ci siano i tavoli di confronto e le idee vengano discusse per individuare assieme priorità, decidere risorse e capire come muoverci. L’emblema oggi è il Pnrr: stiamo fallendo su tutti i bandi, ma ora usiamolo come palestra, per arrivare pronti a utilizzare bene il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il fondo sociale europeo (Fse), ma è fondamentale un confronto paritario sui tavoli», sottolinea il numero uno di Legacoop Sardegna. Al convegno è intervenuto anche il sindaco della Città metropolitana di Cagliari: «Nel confronto tra chi amministra e il mondo delle imprese si deve trovare sempre una sintesi», dice Paolo Truzzu, «Per quanto riguarda i fondi Pnrr o facciamo una corsa tutti insieme ora, o tutti abbiamo perso. Non esiste un mondo dove il pubblico può fare tutto: noi abbiamo bisogno di voi, del vostro lavoro, delle vostre energie e risorse».

«Siamo primi nell’agroalimentare con un fatturato cresciuto del 30 per cento, ma lo siamo anche nella cooperazione sociale e culturale, abbiamo nel nostro gruppo le più grandi eccellenze regionali», afferma. «I dati, della settimana scorsa, certificano che, come cooperazione, siamo la regione cresciuta di più nel Mezzogiorno. Nonostante i quattro anni difficili, soprattutto quelli caratterizzati dalla fase più acuta della pandemia, siamo riusciti a mantenere tutti i posti di lavoro». E poi c’è la sfida della sostenibilità. «Ci auguriamo che si propenda sempre verso un modello di sviluppo e di economia sostenibile. Noi abbiamo iniziato da quattro anni a lavorare nell’ambito della transizione energetica, digitale e sociale. Le imprese devono avere tutte le carte in regola per poter partecipare ed essere protagoniste nella transizione», aggiunge Atzori, rivolgendo un appello alla politica.

È Legacoop Sardegna la maggiore contribuente fiscale tra le cooperative del Mezzogiorno: grazie alle sue quasi mille affiliate, con 56 mila soci e 8.900 addetti (pari al 21% dell’occupazione di tutte le imprese attive aderenti nel Sud Italia), registra un fatturato globale di oltre 900 milioni di euro. I dati, presentati ieri a Cagliari, al tredicesimo congresso, confermano «un’associazione che sta bene ed è cresciuta nei numeri degli associati e soprattutto nel fatturato», ha sottolineato il presidente regionale Claudio Atzori, fresco di conferma.

La crescita

«Siamo primi nell’agroalimentare con un fatturato cresciuto del 30 per cento, ma lo siamo anche nella cooperazione sociale e culturale, abbiamo nel nostro gruppo le più grandi eccellenze regionali», afferma. «I dati, della settimana scorsa, certificano che, come cooperazione, siamo la regione cresciuta di più nel Mezzogiorno. Nonostante i quattro anni difficili, soprattutto quelli caratterizzati dalla fase più acuta della pandemia, siamo riusciti a mantenere tutti i posti di lavoro». E poi c’è la sfida della sostenibilità. «Ci auguriamo che si propenda sempre verso un modello di sviluppo e di economia sostenibile. Noi abbiamo iniziato da quattro anni a lavorare nell’ambito della transizione energetica, digitale e sociale. Le imprese devono avere tutte le carte in regola per poter partecipare ed essere protagoniste nella transizione», aggiunge Atzori, rivolgendo un appello alla politica.

«Pnrr, confrontiamoci»

«In questi anni siamo stati fuori dalla discussione e abbiamo assistito a un continuo rimpallo di responsabilità tra pubblico e privato. Noi oggi chiediamo che ci siano i tavoli di confronto e le idee vengano discusse per individuare assieme priorità, decidere risorse e capire come muoverci. L’emblema oggi è il Pnrr: stiamo fallendo su tutti i bandi, ma ora usiamolo come palestra, per arrivare pronti a utilizzare bene il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il fondo sociale europeo (Fse), ma è fondamentale un confronto paritario sui tavoli», sottolinea il numero uno di Legacoop Sardegna. Al convegno è intervenuto anche il sindaco della Città metropolitana di Cagliari: «Nel confronto tra chi amministra e il mondo delle imprese si deve trovare sempre una sintesi», dice Paolo Truzzu, «Per quanto riguarda i fondi Pnrr o facciamo una corsa tutti insieme ora, o tutti abbiamo perso. Non esiste un mondo dove il pubblico può fare tutto: noi abbiamo bisogno di voi, del vostro lavoro, delle vostre energie e risorse».

Cooperare contro la crisi

A sottolineare l’importanza e la forza del mondo cooperativo, Simone Gamberini, candidato unico alla presidenza nazionale di Legacoop: «Arriviamo a questo congresso con uno scenario che ci vede crescere, anche come sistema di impresa. Vogliamo continuare a lavorare per consolidare i gruppi cooperativi che oggi fanno la ricchezza dei nostri territori. Soprattutto dobbiamo favorire la promozione di nuove coop che potrebbero auto-organizzarsi per rispondere alle loro esigenze: abbiamo bisogno di cooperazione di comunità e di comunità energetiche in forma di cooperative che consentano all’enorme valore prodotto di restare sul territorio a loro beneficio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata