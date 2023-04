Legacoop, Atzori ai vertici nazionali 

La direzione nazionale di Legacoop ha scelto: il vicepresidente nazionale sarà il sardo Claudio Atzori. Cinquantaquattro anni da compiere tra qualche giorno, da dieci è presidente di Legacoop Sardegna, dopo aver guidato per altri nove Legacoop Oristano. Affiancherà il presidente nazionale Simone Gamberini.

È la prima volta nella storia di Legacoop che un sardo viene chiamato a svolgere l’importante ruolo di vicepresidente nazionale.

«Ringrazio tutto il gruppo dirigente sardo, che con un grande lavoro di squadra svolto in Sardegna in questi anni, anche con un profondo rinnovamento del gruppo dirigente, ha consentito la crescita sia della cooperazione sarda che di quella nazionale con l’importante contributo di idee e progetti nei diversi tavoli settoriali nazionali», dice Atzori.

A lui spetterà nei prossimi mesi la presentazione di un progetto di promozione della cooperazione nel Sud e nelle aree interne del Paese, attraverso la costruzione di una rete con le filiere produttive della grande cooperazione nazionale.

