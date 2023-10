Lega, uno sguardo all’interno dell’Isola 

Big della Lega a Desulo per tracciare insieme a residenti e amministratori, strategie e investimenti a supporto delle zone interne. Tema chiave per lo sviluppo e per la sopravvivenza dei piccoli centri dell’Isola. Al convegno “Quale futuro per la montagna sarda”, erano presenti l’eurodeputato Alessandro Panza e l’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, il responsabile aree montane Giuseppe Pili. In sala diversi sindaci del territorio e dell’Ogliastra oltre al commissario della provincia di Nuoro, Costantino Tidu. Amministratori sardi che hanno rivendicato maggiore autonomia locale, agevolazioni fiscali e difesa della sanità pubblica. In risposta al sindaco Gian Christian Melis che ha rimarcato l’assenza «di una politica seria per le aree montuose»», Panza ha fatto sapere che «insieme al ministro Calderoli, si sta lavorando ad un testo specifico. Intendiamo fornire delle linee guida per difendere i servizi e abbattere le distanze, contrastando spopolamento». E inoltre: «Le risorse per la montagna sarda ci sono, seppur diverse rispetto ad altre aree della Penisola con differenti specificità». Per l’assessore regionale Saiu «è vero che si deve tenere conto delle diversità, ma abbiamo altre caratteristiche. Attendiamo fiduciosi il testo normativo, auspicando che arrivino giuste risorse. Lo sviluppo dev’essere compatibile col territorio», ha aggiunto. «Abbiamo sbloccato diverse fasi procedurali per la Trasversale sarda. Siamo impegnati per la difesa della sanità, istruzione, agevolazioni a famiglie e imprese. In sinergia possiamo fare tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA