Lega, Salvini nell’Isola il 30 e il 31 

Il coordinatore della Lega Sardegna, Michele Pais, e il suo vice, Michele Ennas, hanno incontrato il vicepremier Matteo Salvini.

Al centro del colloquio, tra le altre cose, alcuni dossier di particolare interesse per la Sardegna, a partire dal miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla battaglia per la tariffa unica per la continuità territoriale, fino all’energia. A proposito di questo tema, l’idea è che debba coniugare il miglioramento dei servizi per i cittadini con la tutela del territorio, nel pieno rispetto dell’autonomia sarda.

Salvini ha confermato che sarà sull’isola il 30 e 31 luglio prossimi: sarà l’occasione per un ulteriore confronto con il territorio. Nonostante la Lega abbia espresso un solo consigliere regionale (Alessandro Sorgia), non si ferma l’azione del Carroccio a sostegno della Sardegna.

