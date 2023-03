Lega, Salvatore Sinatra è il commissario cittadino 

È Salvatore Sinatra il nuovo commissario della Lega a Tortolì. Cinquantaquattro anni, medico anestesista in forza all’Asl Ogliastra, è stato nominato dal commissario regionale del partito, Dario Giagoni (44) che, ieri, era a Tortolì per le trattative del centrodestra in vista delle elezioni comunali del 28 e 29 maggio prossimi. «Oltre a occuparsi delle attività che vedono coinvolti militanti, iscritti e simpatizzanti Sinatra sarà impegnato anche nel coordinamento della campagna elettorale», ha spiegato l’esponente del Carroccio. «La Lega deve radicarsi sempre di più nei territori e per farlo ha bisogno di essere presente nei vari Consigli comunali, da sempre il luogo in cui si ascoltano e si conoscono al meglio le necessità e le richieste dei cittadini. Tortolì, così come tutto il territorio dell’Ogliastra, è strategico e basilare per lo sviluppo economico della Sardegna e la Lega intende stimolare il suo sviluppo in ogni maniera».

Il deputato leghista ha espresso un augurio per l’incarico sia a Sinatra che al commissario provinciale, Francesco Mesina. Sarà dunque il medico rianimatore a rappresentare la Lega ai tavoli del centrodestra che prepara la costituzione di una lista. Ufficialmente il prossimo vertice di coalizione è convocato per venerdì prossimo, ma anche ieri sera nella cittadina si sono tenuti alcuni incontri tra i delegati. Gli ultimi referenti territoriali della Lega erano stati Massimiliano Piu e Angelo Murino, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale. (ro. se.)

