Lega più vicina a Truzzu Il Psd’Az non si arrende 

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI) è il candidato governatore del centrodestra ma ancora non ha l’appoggio formale di Lega e Psd’Az. Ieri era in programma un vertice Meloni-Salvini-Tajani dopo la seduta del Consiglio dei ministri: i leader di Fratelli d’Italia, Carroccio e Forza Italia si sono trattenuti dopo i lavori per una ventina di minuti ma – secondo quanto trapelato – non sarebbe stato sbloccato alcun nodo. E non stiamo parlando solo di elezioni in Sardegna. Sul piatto ci sono il terzo mandato per i governatori funzionale a Luca Zaia in Veneto ma che la premier e il ministro azzurro Tajani non vogliono, l’accordo da trovare sulla corsa dei leader alle europee e gli equilibri nelle altre Regioni al voto.

Il retroscena

L’appoggio formale ancora manca, tuttavia fonti vicine assicurano che la Lega ha rinunciato a insistere sul presidente uscente Christian Solinas e che non è a rischio la sua permanenza nella coalizione. Sul punto, Matteo Salvini ha scelto di mantenere un profilo basso, senza alzare i toni e senza ufficializzare alcunché, tuttavia non perde occasione per ricordare che l’unità della coalizione non si discute. Inoltre, sempre ieri gli uomini del Carroccio non hanno opposto alcuna reazione alle parole del ministro di FdI Lollobrigida («Solinas non ha governato nemmeno male, ma pensiamo che il nostro possa governare meglio»). Addirittura, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sostiene che «per quanto riguarda le regionali, nel centrodestra credo che si troverà un accordo su tutto e che non ci sia da preoccuparsi assolutamente di nulla. Sono convinto che non ci sia nessuna problematica». Più cauto Maurizio Gasparri di Forza Italia: «È legittimo che FdI faccia pesare il suo peso politico, perché ci sono dei numeri. Poi bisogna farlo con garbo e anche tenendo conto che chi guida a volte fa dei sacrifici per l'unità. Berlusconi diede alla Lega la presidenza del Piemonte, della Lombardia e del Veneto quando la Lega non aveva numeri nazionali così forti. Chi ha più numeri ha più diritti ma anche più doveri. Deve tenere un po' unita la coalizione come faceva spesso Berlusconi con generosità».

Passo indietro

Potrebbe ripensarci per il bene della coalizione anche la consigliera azzurra Alessandra Zedda che aveva annunciato, presentando il simbolo “Anima di Sardegna”, la sua discesa in campo da candidata governatrice. «L'appello di Paolo Truzzu rappresenta certamente un segnale importante, ma ribadisco che il progetto di “Anima di Sardegna” è ancora in campo: entro domani al massimo, il centrodestra dovrà dare un segnale concreto di unità, o faremo le nostre valutazioni. C'è da parte mia la disponibilità a trattare l'ipotesi di un “ritorno” nella coalizione, ma non oltre la giornata di domani», ha dichiarato all’agenzia Dire.

Ieri è intervenuta anche una delle parti in causa, Paolo Truzzu. Intervistato da Agorà, il sindaco di Cagliari ha confessato che avrebbe «fatto a meno di vedere la Sardegna al centro del dibattito nazionale in questi giorni, dovrebbe entrarci per altre questioni».

In questa situazione, in chiave di esito del voto del 25 febbraio, il Psd’Az è l’ago della bilancia. Per la convention del partito, il 15 ottobre scorso, con preavviso minimo, il segretario nazionale Solinas era riuscito a riunire oltre mille persone al Palacongressi della Fiera di Cagliari.

L’ago della bilancia

Ora, non è azzardato ritenere che il governatore uscente, in vista di una ricandidatura che non è arrivata, avesse già le liste pronte e soprattutto forti. Rinunciarvi non sarebbe conveniente per il centrodestra. Lo sanno bene i vertici del Psd’Az e degli altri partiti della coalizione. Ecco perché è urgente un dialogo tra Quattro Mori e Fratelli d’Italia. L’accordo di coalizione va rinegoziato. In caso contrario i sardisti potrebbero portare fino in fondo il progetto di allearsi con Soru. Ieri, per alcune ore, soprattutto in ambienti del centrosinistra legati al campo largo, non si è parlato d’altro.

Il Consiglio nazionale

Intanto, è ufficiale la convocazione del Consiglio nazionale del partito per venerdì alle 16 a Oristano. L’obiettivo è arrivare a una decisione condivisa quasi alla vigilia della presentazione delle liste. E se cominciasse un dialogo serio con FdI e le altre sigle, è evidente che i sardisti chiederebbero una serie di garanzie, soprattutto in caso di vittoria del centrodestra. Una decisione sarà presa venerdì. Va anche detto che alcuni consiglieri non sono disposti a lasciare il centrodestra e soprattutto a traslocare da Soru. Quindi il pacchetto di voti in transito sarebbe, seppure significativo, meno consistente.

