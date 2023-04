Lega, Pais vicino alla segreteria 

Non è un mistero, infatti, che il deputato gallurese vorrebbe sottoporre al tavolo degli alleati qualche riflessione in più su un’eventuale corsa alle regionali del governatore uscente. Giagoni, inoltre, non sarebbe nemmeno favorevole a un rinnovato patto Lega-Psd’Az per la presentazione di liste comuni.

L’indiscrezione sul cambio al vertice del partito circola da settimane, e ad accelerare il processo ha contribuito la visita a sorpresa a Cagliari, lo scorso 3 aprile, dell'ex coordinatore isolano del Carroccio e fedelissimo di Matteo Salvini, Eugenio Zoffili. Consiglieri regionali e assessori avevano discusso della riorganizzazione della Lega nell’Isola anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, compresa la possibilità di sostituire Giagoni. Ipotesi da subito interpretata come un tassello funzionale alla ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione.

Ci sono pochi dubbi sul nome del prossimo coordinatore della Lega in Sardegna. Entro questa settimana Matteo Salvini dovrebbe indicare Michele Pais al posto del deputato Dario Giagoni. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale era stato a Roma per incontrare il leader del Carroccio. Poco prima, però, il segretario uscente avrebbe fatto dei nomi alternativi che Salvini potrebbe anche prendere in considerazione. Ma, secondo i bene informati, alla fine la scelta ricadrà su Pais.

L’iter

Gli attriti

Quindi: se la sostituzione non equivarrebbe a una bocciatura per Giagoni (che gode della stima di Salvini), è certo che avrebbe ripercussioni sugli equilibri del centrodestra sardo.

Pais, a differenza di Giagoni, è sempre stato considerato vicino al presidente della Regione. Almeno fino a qualche settimana fa, quando ha deciso di convocare la seduta dell’Aula con all’ordine del giorno la mozione di sfiducia delle opposizioni contro Solinas. In realtà il presidente era tenuto a inserirla all’ordine del giorno, ma probabilmente avrebbe potuto temporeggiare di più. Tutto questo per spiegare che, forse, i rapporti tra i due non sono più saldi come una volta.

Anche Pais, d’altronde, non sarebbe favorevole a liste uniche col Psd’Az. Anzi, nel suo ruolo di segretario dovrà fare il possibile per costruire liste forti. Questo è quello che la Lega si aspetta da lui.

Le ripercussioni

Comunque sia, se la scelta di Pais aiuterà Solinas a ottenere una candidatura bis, allora è possibile che i ribelli del Psd’As ritorneranno sui propri passi. Nessuno ha mai ammesso di voler lasciare il partito, ma da settimane trapelano indiscrezioni in questo senso sui presidenti delle commissioni Bilancio e Attività produttive, Stefano Schirru e Piero Maieli, su Fabio Usai, e sull’ex capogruppo Franco Mula. Quest’ultimo considerato vicinissimo al passaggio in Fratelli d’Italia, processo che però avrebbe avuto una battuta d’arresto.

I nomi in campo

Al voto mancano dieci mesi e per il momento è azzardato sostenere che il governatore uscente sarà di nuovo in corsa, o che lo sarà l’attuale sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia). E l’incertezza non aiuta i sardisti a decidere sul loro futuro. Intanto il centro prende forma: mancano quattro giorni alla presentazione del nuovo simbolo Sardegna al centro 20Venti, progetto che mette assieme i due movimenti che fanno riferimento ad Antonello Peru e Stefano Tunis, Sardegna al Centro e Sardegna 20Venti. (ro. mu.)

