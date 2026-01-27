Lega in pressing sulla sicurezza ma perde Vannacci 

La Lega insiste, ma al momento sono poche le possibilità che nel decreto Sicurezza entri lo scudo penale per le forze dell'ordine, come vorrebbe il partito di Matteo Salvini. Che, intanto, si avvia a perdere Roberto Vannacci: l’eurodeputato eletto col Carroccio nel 2024 ha registrato un proprio simbolo, preludio della nascita di un partito. Su un cerchio a sfondo blu, ecco la scritta bianca “Futuro nazionale” e sotto, in giallo, il nome del generale, tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con al centro un'ala tricolore (ma può anche sembrare una fiamma stilizzata).

Viminale al lavoro

Sul decreto Sicurezza, gli uffici legislativi dei ministeri continua a lavorare, parallelamente al confronto dentro il Governo. Matteo Piantedosi ha indicato la prima settimana di febbraio come orizzonte per il varo del provvedimento in Consiglio dei ministri, ma a sentire varie voci nella maggioranza i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi. La quadra ancora non è stata trovata: ci sono nodi politici da sciogliere tra FdI, Lega e FI. E vanno affinate le misure, scegliendo quali hanno il carattere di urgenza tale da finire in un decreto legge e quali invece saranno destinate a un ddl.

Il caso

Secondo le ultime indiscrezioni ci sono molti dubbi sull'ipotesi, inizialmente prevista nelle bozze del decreto, una norma che eviti l'iscrizione di default nel registro degli indagati delle forze dell'ordine, quando sono oggetto di indagine per atti svolti nell'esercizio delle funzioni. Il caso del poliziotto che durante un controllo antidroga a Milano ha sparato e ucciso un 28enne che aveva in mano una pistola, risultata poi a salve, ha spinto la Lega a rilanciare il pressing. «Nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma per evitare che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi. Io sto col poliziotto», insiste Salvini. Anche alcuni sindacati delle divise, come il Sap, chiedono un intervento che preveda un periodo di garanzia per effettuare tutti gli accertamenti senza l'iscrizione nel registro degli indagati, che può avere ripercussioni negative sul percorso professionale.

Le divisioni

Nella maggioranza c'è chi sottolinea che questa norma andrebbe incontro a rilievi del Quirinale. Nel decreto dovrebbe trovare spazio la stretta sui coltelli che piacerebbe pure al Pd. Questa misura, però, non dovrebbe essere accompagnata dalle sanzioni amministrative per le famiglie dei minori che commettono reati. Sul tavolo ci sono una sessantina di norme, compresa quella sulle zone rosse da istituire attorno alle stazioni ferroviarie, come nelle valutazione della stessa premier Giorgia Meloni. Al vaglio pure i sistemi di identificazione biometrica a posteriori per il contrasto dei reati negli stadi, così come nuove regole su espulsioni e rimpatri.

Mossa a sorpresa

Sulla registrazione del logo, Vannacci minimizza: «È solo un simbolo», ma in poco più di due anni il generale è diventato prima europarlamentare e poi vice di Salvini. Il marchio è stato depositato con finalità specifiche, come «manifesti pubblicitari, depliant, libri e insegne» per «servizi nell'ambito della politica», tra cui vengono elencati «organizzazione di eventi, conferenze e convegni, magliette e felpe». Insomma, tutto quello che si fa per fondare un partito, almeno di questi tempi.

