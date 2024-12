Lega in festa, il centrosinistra non applaude in Aula  

La notizia dell'assoluzione è arrivata durante la prima seduta del consiglio nazionale della Lega Lombarda, in corso nella sede di Via Bellerio, ed è stata salutata da un lungo applauso e da abbracci tra i partecipanti, incluso il governatore Attilio Fontana. «Eravamo sicuri che alla fine avrebbe prevalso la giustizia, quella anche del buon senso e della logica, ero sicuro che un ministro della Repubblica che ha semplicemente fatto il suo dovere sarebbe stato assolto». Il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda, non ricorre a giri di parole. «La Lega - sottolinea Romeo in una nota - si è stretta intorno suo segretario federale, anche a Milano, dove numerosi militanti e sostenitori si sono radunati in attesa della sentenza, dimostrando che la Lega è una grande famiglia, sempre unita e compatta». Ignazio La Russa, presidente del Senato, «ha espresso la sua soddisfazione per l'assoluzione del Ministro Matteo Salvini che vede riconosciuta la correttezza del proprio operato. La giustizia ha fatto chiarezza, mettendo la parola fine a una vicenda troppo spesso strumentalizzata per fini politici». In Aula, a Montecitorio, il centrosinistra non ha applaudito: «Spiace, perché applaudiamo un vicepresidente del Consiglio che ha ottenuto giustizia da un Tribunale», dice Francesco Saverio Romano di Noi Moderati. E mentre su X Elon Musk gioisce per l’assoluzione, sperando in un ritorno di Salvini al Viminale, il responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli attacca: «Annichilita la sinistra che ha sperato nella scorciatoia giudiziaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA