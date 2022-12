Lega e Udc, pressing per un assessorato 

«Tutte le forze politiche presenti in Consiglio devono avere una rappresentanza in Giunta», commenta Andrea Delpin, della civica Prima Selargius e portavoce del gruppo allargato nato dal patto con l’Udc. «Il sindaco, con il quale ho ottimi rapporti, deve assumersi le sue responsabilità e completare la squadra coinvolgendo tutti i partiti». L’Udc ha già proposto due nomi, una donna e un uomo: «Stiamo aspettando che il sindaco ci dica cosa ha deciso di fare», aggiunge Delpin. Decisione che dovrà tener conto delle quote rosa e della parità di genere in Giunta.

Una situazione di stallo che dura da luglio, iniziata subito dopo la nomina dei primi assessori: due caselle per i Riformatori - il partito più votato alle ultime elezioni comunali - con Gabriella Mameli e Claudio Argiolas. Una poltrona per Sardegna 20Venti, con Gigi Gessa, Sandro Porqueddu per Fratelli d’Italia, e infine Forza Italia con Rita Ragatzu.

«La Giunta va completata e ogni forza politica deve essere rappresentata nella squadra di governo». Pressing della maggioranza sul sindaco Gigi Concu, che a sei mesi dal nuovo mandato in Comune deve ancora chiudere la partita dell’esecutivo di piazza Cellarium: 5 assessori su 6 nominati, e un settimo assessorato annunciato ma mai concretizzato.

Le deleghe scoperte

Deleghe ripartite il 14 luglio scorso, tutte tranne Urbanistica, Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo, rimaste in mano al sindaco. Con due partiti di fatto tagliati fuori dall’esecutivo comunale, Udc e Lega, e una serie di riunioni di maggioranza che negli ultimi giorni si sono intensificate con tutti i capigruppo a confronto, e qualche tensione e malumore interno al centrodestra.

«Tutte le forze politiche presenti in Consiglio devono avere una rappresentanza in Giunta», commenta Andrea Delpin, della civica Prima Selargius e portavoce del gruppo allargato nato dal patto con l’Udc. «Il sindaco, con il quale ho ottimi rapporti, deve assumersi le sue responsabilità e completare la squadra coinvolgendo tutti i partiti». L’Udc ha già proposto due nomi, una donna e un uomo: «Stiamo aspettando che il sindaco ci dica cosa ha deciso di fare», aggiunge Delpin. Decisione che dovrà tener conto delle quote rosa e della parità di genere in Giunta.

La Lega scalpita

Sulla stessa linea Marianna Mameli, capogruppo della Lega: «L’attribuzione degli assessorati va fatta in modo equo», dice, «n modo che garantisca una rappresentanza in Giunta a ciascun partito e tenga conto del contributo che ogni forza politica ha dato per l’elezione del sindaco”. Rappresentanza che per la leghista Mameli spetta anche al suo partito. «Dal mio punto di vista sì, ora serve trovare un accordo comune con le altre forze della maggioranza», precisa la consigliera che aggiunge: «La città ha bisogno di una Giunta al completo». Non è passata inosservata la loro assenza durante l’ultima riunione del Consiglio comunale, conclusa senza il voto finale proprio per mancanza del numero legale. «Nessuna strategia», ci tengono a precisare Delpin e Mameli, «siamo mancati per motivi di salute», tanto che entrambi avevano avvisato per tempo i vertici del Municipio della loro assenza in aula.

Il sindaco

Il sindaco assicura un nuovo assessore in quota Udc a breve. «Sono certo che il dialogo e il confronto costante con le forze di maggioranza porterà prestissimo all’attribuzione dell’unica delega attualmente non assegnata, che, come da patto elettorale con i partiti della coalizione, spetta all’Udc», dice Concu. L’ingresso della Lega, invece, resta congelato. «Eventuali ragionamenti futuri», dice, «saranno improntati come sempre sulla massima condivisione con i partiti della maggioranza».

