Lega e Psd’Az insistono su Solinas 

Le forze del centrodestra restano sui loro passi. Senza ricercare soluzioni “creative” per colmare il vuoto nella casella dei candidati alla presidenza della Regione. La figura del governatore uscente Christian Solinas, nell’incertezza generale, sembra riguadagnare posizioni, anche se Fratelli d’Italia insiste ancora per Paolo Truzzu. L’obiettivo è chiudere il cerchio non oltre i primi dieci giorni di dicembre, per affrontare l’agone di una campagna elettorale short ma molto complicata.

L’appuntamento

Oggi a Nuoro, durante il convegno “Un anno di Lavori pubblici-Costruire futuro”, organizzato dall’assessore ai Lavori pubblici della Lega Pierluigi Saiu, ci sarà il presidente Solinas e non mancherà l’intervento da remoto del ministro Matteo Salvini, leader del Carroccio. E magari proprio Salvini potrebbe ribadire la linea del partito, cioè quella di riproporre Solinas per Villa Devoto. Del resto, a livello nazionale, la posizione resta quella di confermare gli uscenti, soprattutto dopo che anche in Trentino la situazione volge verso il sereno. Fratelli d’Italia, però, continua a chiedere che il suo ruolo preminente all’interno della coalizione, da partito di maggioranza relativa nella compagine che ha portato Giorgia Meloni al Governo, venga premiato. A livello locale, nel tavolo convocato dalla coordinatrice sarda di FdI Antonella Zedda dopo il suo ormai famoso documento, in cui chiedeva al governatore Solinas un passo di lato, designando di fatto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, nessuno ha avanzato proclami di leadership, sapendo bene quanto possano nuocere le fughe in avanti.

Fratelli d’Italia

Non trovano conferme né a livello locale né a livello nazionale le indiscrezioni secondo cui il partito della Meloni potrebbe proporre due figure diverse dal primo cittadino del capoluogo: quella della ministra cagliaritana Marina Calderone o del deputato Francesco Mura, in passato sindaco di Nughedu Santa Vittoria. «Nessun nome alternativo può essere fatto per conto di FdI», dice il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda. «Marina Calderone sta svolgendo un compito di rilievo da ministra e Mura è un ottimo deputato. L’unica disponibilità che Fratelli d’Italia ha ricevuto è quella di Paolo Truzzu».

Gli scenari

Se Forza Italia, negli incroci sulle candidature nazionali, sembra aver inaugurato un solido asse con il Carroccio, sul fronte sardoleghista si attende la “giocata” che spezzi l’ impasse . Il presidente del Partito sardo d’Azione Antonio Moro, naturalmente schierato per la conferma di capitano e squadra, ha ripetuto a più riprese che «il centrodestra senza il Psd’Az è un’altra cosa, di sicuro perdente». Il Carroccio sardo, che comunque si rapporta ai livelli nazionali, attende un pronunciamento definitivo dall’alto.

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che è anche coordinatore della Lega nell’Isola, si è lasciato sfuggire un’unica frase, a margine della discussione sulla variazione di bilancio: «Stiamo lavorando per l’unità della coalizione di centrodestra». Il convegno organizzato dall’assessore Saiu al Museo del Costume-Auditorium Giovanni Lilliu di Nuoro, forse stasera confermerà questa linea in modo definitivo. Anche perché il tempo stringe. E se i partiti del centro continuano a sostenere che le decisioni devono essere prese nell’Isola, si registra la presa di posizione del Partito Liberale Italiano. «Prima sviluppiamo un serio progetto e una visione della Sardegna del futuro, poi individuiamo la persona in grado di realizzarlo». È quanto afferma il segretario nazionale Roberto Sorcinelli in merito al dibattito sulla scelta dei candidati alla presidenza della Regione. «Sui grandi temi della Sardegna», prosegue, «non ci possiamo permettere di improvvisare. L’Isola ha bisogno di sviluppare una seria progettualità che dia risposte concrete ai problemi che ci trasciniamo da decenni e alle sfide future. È da qui che dobbiamo partire. E domandarci – chiosa Sorcinelli – qual è la Sardegna che vogliamo per i prossimi dieci anni. Solo dopo aver definito una visione sarda, liberale e autonomista possiamo individuare il candidato».

