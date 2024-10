Lega e imbavaglia la ex e la violenta 

Le ha legato i polsi, poi l’ha imbavagliata per impedirle di chiedere aiuto e infine l’ha violentata: una vicenda terribile avvenuta in pieno giorno, nel cuore del centro abitato di un paese del Cagliaritano. Gli attimi interminabili in cui ha visto quell’ex fidanzato trasformarsi nel peggiore degli aguzzini probabilmente resteranno impressi nella sua mente per sempre, ma la donna vittima di questa assurda violenza ha comunque trovato la forza per andare immediatamente a denunciare l’accaduto ai carabinieri della stazione locale.

Orrore in pieno centro

L’episodio è avvenuto a pochi metri dalla strada principale del paese, nella casa in cui la donna abita e dove in passato aveva vissuto anche l’ex compagno che l’ha sequestrata e violentata. Quelle raccontate dalla vittima ai carabinieri sono scene da film dell’orrore, di sicuro inconsuete per un paese in cui episodi simili non si erano mai registrati prima. Dopo essere scappata da quella casa diventata all’improvviso una prigione, la donna – nonostante lo choc per l’aggressione subìta – è riuscita a riferire ai militari quanto era appena accaduto.

L’uomo, di Capoterra (omettiamo le generalità a tutela della vittima), si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione dell’ex convivente rompendo il vetro di una finestra: per impedire alla donna di difendersi e di chiedere aiuto le avrebbe poi legato i polsi e messo un bavaglio.

In carcere

Dopo essere stata abusata la donna è fuggita dalla sua abitazione ed è corsa subito in caserma: quando i carabinieri hanno raggiunto la casa della vittima, l’aggressore era ancora lì. Nessun tentativo di fuga o di respingere quelle accuse terribili: quando i militari hanno fatto scattare le manette attorno ai suoi polsi, il presunto stupratore non ha battuto ciglio ed è rimasto impassibile.

L’uomo, accusato di sequestro di persona e di violenza sessuale è stato immediatamente trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una storia agghiacciante, non solo perché avvenuta nel cuore del centro abitato, ma anche perché l’uomo – come riferito dalla ex confidente – si sarebbe introdotto all’interno della sua abitazione in pieno giorno, senza preoccuparsi minimante delle conseguenze del suo gesto.

