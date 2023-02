Lega e FI pronte a riscattarsi «In Lombardia e Lazio doppia vittoria»  

Le aspettative e le speranze del centrodestra di una doppia vittoria in Lombardia e Lazio domenica e lunedì prossimi sono palpabili. Anche se la maggioranza che sostiene l'azione del governo Meloni deve fare i conti con i rischi di un eccessivo squilibrio della coalizione a favore di Fdi.

Un possibile scenario che metterebbe in ulteriore tensione Fi e Lega, soprattutto nella principale regione storicamente del partito di Matteo Salvini. Il vicepremier si gioca fino in fondo la partita chiudendo la campagna per le regionali a Brescia e puntando sui cavalli di battaglia dell'autonomia e delle infrastrutture per recuperare il consenso eroso da Fratelli d'Italia alle ultime politiche. Che hanno riscritto completamente i rapporti di forza nel centrodestra, con Fdi al 27% e gli altri due alleati poco sopra l'8%. Uno squilibrio che mette nervosismo a Lega e Fi. Con Berlusconi che si aggancia al tema dell'autonomia (molto sentito al Nord) ma guarda anche al Sud e parla del ponte sullo Stretto.

RIPRODUZIONE RISERVATA