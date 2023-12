Lega e Fi giurano: l’alleanza è solida 

Per Tajani il centrodestra è «una quercia che non cade». Non è «una di quelle alleanze di convenienza» per cui «al primo vento l’albero cade», gli fa eco Salvini. E «siccome è unito da 30 anni», sintetizza Giorgia Meloni, «non è un incidente della storia». La premier e i due vice provano a dare garanzie sulla tenuta della maggioranza, dopo 14 mesi in cui non sono mancati disallineamenti e frizioni, con l’impegno a non sgambettarsi nella corsa alle Europee. Il leghista sta «benissimo da secondo» di Meloni («Secondi di altri anche no». Il prossimo banco di prova per gli alleati sarebbe la ratifica del Mes. In teoria è all’ordine del giorno domani alla Camera, ma si preannuncia l’ennesimo rinvio. Per Salvini resta «inutile, superato, se non dannoso»: in sostanza i leghisti si aspettano che ricada su Meloni la responsabilità di un’inversione a U dopo anni di no al paracadute per le banche in difficoltà, ancora fermo in attesa dell’ok dell’Italia.

