Lega divisa sulla corsa di Vannacci: c’è chi non lo voterà 

Intercettare circa 800mila voti in più. È la scommessa di Matteo Salvini che alle Europee punta su Roberto Vannacci per far vincere alla Lega il derby con Forza Italia ed evitare il sorpasso, anche contro le perplessità di parte del suo partito. Pochi i messaggi di benvenuto al generale, che sarà candidato in ogni collegio, e da capolista in quello di residenza, Italia Centro; molti i dubbi e le contestazioni.

Il governatore Massimiliano Fedriga, nome forte del Carroccio, ha già annunciato che non voterà per il militare toscano: «Sono molto contento dei tre candidati friulani e sono possibili solo tre preferenze». Gelido anche Gian Marco Centinaio. L'argomento Vannacci ha tenuto banco anche alla kermesse di FdI a Pescara. Sarcastico il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'Esercito». Se verrà eletto, il generale dovrà lasciare il posto o andare in aspettativa.

Al ministro ha risposto il vicesegretario di Salvini, Andrea Crippa: «Anche Crosetto ha tanto seguito nelle Forze Armate e in Leonardo, quindi si misuri anche lui in una campagna elettorale difficile e dispendiosa». Vannacci, a sua volta, ha fatto sapere che «per ora» non lascia l'Esercito e, se non dovesse approdare a Strasburgo, deciderà più avanti come comportarsi: «Non sono sicuro di essere eletto, ora inizia la vera battaglia».

Alleanza Verdi-Sinistra

Ieri intanto i leader di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno presentato ufficialmente la candidatura di Ilaria Salis, in una conferenza stampa alla Camera insieme al padre Roberto. Hanno anche letto la lettera con cui l’attivista di origine sarda ha accettato la candidatura, scelta arrivata – scrive lei – «dopo notti insonni e settimane di tormentate riflessioni. Non è mia intenzione sottrarmi al procedimento in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali». Ilaria Salis ha ringraziato per il grande sostegno ricevuto nella sua condizione, e ribadito di volersi candidare «per portare l'attenzione che mi avete mostrato anche alle altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. E per trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali».

