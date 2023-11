Il giudice di Torino Paolo Gallo ha assolto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e altri due imputati dall’accusa di falso elettorale per un nome depennato dalle lieste del Carroccio alla Comunali di Moncalieri. Il pm per lui aveva chiesto 8 mesi. «Anni di fango e di veleni spazzati via senza se e senza ma», ha dichiarato il leader leghista Matteo Salvini. «Perplessità» dai Radicali, che attivarono l’indagine con un esposto.