Lega all’attacco: «Todde si dimetta» M5S: «No a lezioni» 

Non sembra essere rimasto niente tra Lega e M5S. Nessuna simpatia dopo quel pezzo di strada fatto insieme ai tempi del Governo gialloverde, con Conte premier e Salvini vice (era il 2018). Sul caso Todde – il pasticcio delle spese elettorali a cui è seguita la richiesta di decadenza per la presidente sarda – Carroccio e Movimento se le sono date di santa ragione.

Scontro diretto

Ha iniziato il partito di Salvini, ieri, alle 12.13, quando il coordinatore regionale Michele Pais ha rilanciato su WhatsApp l’hashtag #Toddedimettiti. E un lemma: «Le regole valgono per tutti. Questo e il prossimo weekend l’iniziativa della Lega nelle piazze della Sardegna» con banchetti per raccogliere le firme attraverso cui chiedere a Todde di andare a casa. Dal Gruppo M5S del Consiglio regionale non l’hanno mandata a dire: «Siamo al paradosso politico, è davvero esilarante leggere certe affermazioni. Chi vorrebbe darci lezioni di etica e moralità è la stessa Lega che ha rubato 49 milioni di euro alla collettività».

L’affondo

Ha scritto Pais: «I gravi inadempimenti nelle procedure di rendicontazione elettorale, accertati dal Collegio di garanzia e aggravati dalle diverse versioni sui fatti rese attraverso le memorie depositate, impongono le dimissioni della governatrice». Quindi la sottolineatura: «Non è possibile fare finta di niente di fronte alle gravi violazioni di legge, compiute e insanabili. La nostra richiesta è anche avvalorata dal tradimento della volontà popolare rispetto alla legge Pratobello 24, ignorata dall’ormai ex presidente Todde, nonostante le 211mila sottoscrizioni. Le dimissioni – ha concluso Pais – sono un gesto obbligato, senza la ricerca di escamotage poco dignitosi e irrispettosi dei sardi».

La vicenda

Dal Movimento hanno replicato i consiglieri regionali facendo riferimento ai 49 milioni che sono l’ammontare dei fondi pubblici indebitamente ottenuti dalla Lega con rendicontazioni fasulle, ricostruirono le Procure di Roma e di Genova. L’inchiesta, aperta nel 2012, si chiamava “The family”. È invece del 2017 la sentenza che ha imposto al Carroccio di restituire il maltolto, in ottant’anni, con rate da 600mila euro, ha decretato la Cassazione. I fatti sono riferiti al periodo 2008-2012. Furono condannati, tra gli altri, Umberto Bossi e l’allora tesoriere Francesco Belsito.

Le reazioni

Hanno aggiunto i Cinque Stelle: «La Lega che vuole darci lezioni di etica e moralità è la stessa che per cinque anni ha difeso un presidente pluri-indagato», è il riferimento a Solinas, considerato colpevole di aver «distrutto la nostra Regione». Ancora contro la Lega: «È la stessa che non ha mai lasciato una poltrona neanche dopo essere stata travolta da tempeste giudiziarie. Sarebbe molto più opportuno il silenzio. Ma siccome sappiamo quanto piaccia al partito di Salvini l’aprire bocca e dare fiato, si mobilitino per organizzare i banchetti con cui chiedere scusa ai sardi, viste le macerie che hanno lasciato in Regione».

Gli alleati

In difesa di Todde si è schierata Sinistra futura. «La Lega, ormai estinta in Sardegna, autrice di immani disastri nella nostra Isola e in “continente”, ha deciso di organizzare una mobilitazione per chiedere le dimissioni della presidente. La nostra assemblea regionale, riunita a Oristano, esprime totale solidarietà e sostegno alla governatrice. È bene esser chiari: non fermeranno il nostro buon governo e soprattutto il cambiamento della Sardegna». A sostegno della Lega, il senatore Gianluca Cantalamessa: «I Cinque Stelle abbiano la decenza di non parlare di soldi altrui, visti i problemi con i contratti di Grillo e la mancata rendicontazione delle spese elettorali. Sono dilettanti da quattro soldi, la Sardegna torni subito al voto».

