L’effetto Palla contagia gli italiani 

“L’effetto Palla” continua a fare il suo forte effetto tra i contribuenti, non solo sardi, che nell’anno finanziario 2024 hanno destinato il loro 5 per mille.

La clinica veterinaria “Due Mari” di Oristano di Monica Pais e il marito Paolo Briguglio, che anni fa avevano accolto e curato la cagnolina da allora diventata simbolo della lotta contro l’abbandono e la violenza sugli animali, è stata sostenuta da 6.686 contribuenti per un importo complessivo di 174.544 euro che significa 201esima nella classifica nazionale di oltre 80mila contribuenti.

Rispetto al 2023 incassa 30mila euro in meno ma continua a occupare la prima posizione tra tutti gli enti e le associazioni varie della Sardegna iscritti al 5 per mille. «Un bel risultato che conferma al di là del caso particolare che tantissimi hanno sempre più a cuore il benessere degli animali. E segno di grande sensibilità e direi di umanità», sottolinea Monica Pais.

Il Rimedio

Conferma il secondo posto la Fondazione Nostra Signora del Rimedio, centro di eccellenza nella cura e nella riabilitazione, scelto da 1.306 contribuenti per 31.334 euro. Monsignor Gianfranco Murru, presidente del Consiglio di amministrazione: «Posso solo ringraziare quanti riservando il 5 per mille sostengono il Centro Santa Maria Bambina che da quando è nato non è solo cura e riabilitazione di prim’ordine ma anche casa, scuola e per molti una famiglia».

In testa

In terza posizione l’associazione Gigi Ghirotti che con il dottor Tito Sedda sostiene i malati di tumore: 404 scelte, 15.952 euro. A seguire l’associazione Animali di Ghilarza che conferma pari pari il dato 2023 con 395 scelte e 11mila euro, quindi l’associazione Sindrome di Crisponi che colleziona 295 opzioni per un incasso di 9.150 euro.

I numeri

Sono 175 i beneficiari della provincia, tra i quali 47 con sede a Oristano, che incasseranno somme che vanno dai 174mila di “Palla” ai 106 euro del Comune di Siapiccia .

Oristano , primo tra i Comuni, sale da 7.115 a 8.110 euro, grazie all’apporto di 306 cittadini, venti in più rispetto al 2023. Il Municipio di Cabras (121 per 3.244 euro) supera Terralba che fa più scelte (170) ma incassa meno: 2.995 euro. Baradili , il paese più piccolo della Sardegna, ha ricevuto una sola opzione per un incasso di 27,39 euro. Poca cosa ma meglio di altri paesi che non hanno ricevuto neppure una scelta e quindi zero incassi.

La Fondazione Oristano conferma il dato 2023 con 44 scelte (più una) ma 300 euro in meno: 2.333 contro 2.672. Il gruppo “Le belle donne” «nate a sostegno delle donne colpite da tumore» 421 adesioni per 5.038; l’associazione del riuso “Domus” 138 scelte, 4.609 euro: più 1.300 euro.

