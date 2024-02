L’effetto Meloni non c’è stato Bene Pd e M5S, sorpresa FI 

L’effetto “Giorgia Meloni” non c’è stato. Con il 13,8% Fratelli d’Italia non è nemmeno la prima forza politica della Sardegna. In cima alla classifica, sempre che non sia cambiata qualcosa nella notte, c’è il Pd con il 13,9%. Prima delle Regionali si diceva che la scia positiva del partito della premier sarebbe durata fino alle Europee di giugno. Magari sarà così, certo è che nell’Isola è stata neutralizzata dal altre componenti: il voto contro cinque anni di Giunta Solinas e soprattutto contro l’amministrazione di Paolo Truzzu a Cagliari. Perché, se è vero che le liste del centrodestra hanno prevalso a livello regionale su quelle del Campo largo guidato da Alessandra Todde, questo non è successo nel capoluogo. Dove per Truzzu è stata una debacle. E questo ha fatto la differenza. Non è bastato il successo del candidato del centrodestra nei piccoli centri. Le città hanno premiato Todde. Ciò nonostante, il partito della deputata non ha sfondato: il M5S arriva terzo con il 7,7%. Non si può dimenticare che una delle ragioni che avevano convinto i democratici ad accettare il nome di Todde per la candidatura era stato il risultato pentastellato alle scorse politiche. A questo giro, tuttavia, il Pd è tornato in testa.

Liste più forti

Le liste del centrodestra sono vincenti, si diceva. Quarto partito in Sardegna sono i Riformatori sardi con il 6,9%, segue Forza Italia con il 6,4%. Dopo la scomparsa di Berlusconi gli azzurri hanno vissuto un momento difficile. Si temeva una diaspora che non c’è stata e i dirigenti regionali sono riusciti a conservare il voto dei moderati. Che, d’altra parte, non è mai stato minacciato dalla Lega di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha preferito il braccio di ferro con Fratelli d’Italia, giocato proprio sul territorio che Salvini e il suo vice Andrea Crippa hanno visitato in lungo e in largo negli ultimi giorni. Il risultato? Neanche il 4%. Poca roba rispetto all’11,4 ottenuto cinque anni fa, quando il partito era primo nella coalizione guidata da Solinas.

Il Psd’Az resiste

Meglio hanno fatto gli alleati di ferro, i sardisti: un 5,4% sicuramente al di sopra delle aspettative. In questo caso le preferenze personali a Cagliari di candidati come Gianni Chessa e Nanni Lancioni hanno aiutato la causa. Un ruolo importante ha anche giocato l’orgoglio del popolo del Psd’Az a cui è stata negata la candidatura alla presidenza della Regione. Sgarbo che avrebbe incoraggiato la pratica del voto disgiunto. A beneficio di Todde più che di Soru. A seguire c’è l’Alleanza Verdi Sinistra che si ferma al 4,6%. Anche questo un risultato sotto le aspettative. Arriva al 5,3% Sardegna al centro 20Venti, il progetto politico guidato da Mister preferenze Antonello Peru e da Stefano Tunis. Mentre Alleanza Sardegna, sigla costituita dall’ex Psd’Az Giovanni Satta con gli alleati del Pli arriva al 4,2%. Nel Campo largo va bene la lista “Uniti con Alessandra Todde” (4%).

I Progressisti di Massimo Zedda si fermano al 3,1%. Alla fine, un esito che non risente della scelta di abbandonare la coalizione sarda di Renato Soru per tornare nel Campo largo. Il 3% anche per Orizzonte Comune. Il Psi non arriva al 2%, sotto l’uno Fortza Paris e Demos. Tornando al centrodestra, delude il 2,8% dell’Udc che paga la scomparsa l’anno scorso del suo leader storico Giorgio Oppi, mentre quasi non pervenuta è la Dc con Rotondi con lo 0,3%.

Soru non sfonda

La battaglia di Soru non è andata bene. Appena l’8%, con Progetto Sardegna al 3,5%. Vota Sardigna arriva all’1,6%, +Europa – Azione con Soru all’1,5%. Liberu allo 0,7%, come Rifondazione Comunista. Sardigna R-Esiste per Lucia Chessa si attesta all’1%.

