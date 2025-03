Lee Miller da riscoprire La fotografa che ha svelato l’orrore nazista 

Riscoprendo la personalità di una donna che ha dato un contributo inestimabile alla storia, l’esordiente Ellen Kuras dirige “Lee Miller”; biopic sulla fotografa della rivista newyorkese Vogue che coi suoi reportage nei teatri di guerra ha svelato al mondo intero le durezze dell’invasione nazista e l’atroce realtà dei campi di sterminio.

Nella Francia del 1938, conducendo uno stile di vita emancipato, la giovane Lee conoscerà il collezionista d’arte Roland Penrose, da cui seguirà ben presto una relazione focosa e un legame duraturo. Scoppiato il conflitto mondiale, la reporter si batterà contro i pregiudizi dell’epoca in nome della propria libertà; infiltrandosi tra gli schieramenti americani durante lo sbarco in Normandia nel ’44 e al confine tedesco nel ’45.

Il suo incarico consisterà nel documentare la realtà dietro la propaganda, opponendosi alla politica della redazione che per non impressionare troppo il pubblico tenterà di sabotare il lavoro compiuto. Adottando come espediente narrativo il codice dell’intervista, la Kuras delinea un intreccio che ai racconti privati alterna gli episodi biografici più significativi.

Posato su un ritmo lento, lo svolgimento segue un iter molto canonico; lasciando talvolta l’amaro in bocca per l’assenza di originalità nello stile visivo come nella scrittura. A controbilanciare ci pensa l’interpretazione di Kate Winslet; efficace nel mostrare con credibilità le differenze del suo vissuto da una fase temporale all’altra.

Un titolo che, pur nella sua classicità, è un valido inizio di percorso; utile soprattutto a riscoprire un personaggio che mai quanto oggi appare pertinente. (g. s.)