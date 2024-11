Lee Elder Finnegan, la pena è definitiva 

Roma. C’è una prima sentenza definitiva per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate in strada nel luglio del 2019. Né la Procura generale né la difesa hanno presentato ricorso contro la condanna a 15 anni e due mesi disposta dai giudici della Corte d’Assise di appello nel luglio scorso a carico di Lee Elder Finnegan, uno dei due giovani americani coinvolti nella vicenda. Per lui, oggi detenuto nel carcere milanese di Opera, la pena è quindi passata in giudicato.

Per l’altro imputato, Gabriele Natale Hjorth, il procuratore generale e la difesa hanno fatto ricorso in Cassazione dopo che l’appello bis aveva fissato in 11 anni e 4 mesi la pena. Al secondo processo di appello si era arrivati dopo che la Cassazione aveva annullato per Elder la condanna a 24 anni, eccependo sulle circostanze aggravanti e sul reato di resistenza a pubblico ufficiale (dal quale è stato poi assolto). Per Hjorth, condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguardava l’accusa di concorso in omicidio. La Procura generale, sulla “contraddittorietà della motivazione e manifesta illogicità” della sentenza di luglio, scrive che «Natale nulla ha fatto perché Elder non portasse il coltello» poi utilizzato per uccidere Mario Cerciello Rega.

