L’educazione finanziaria entra nelle scuole 

In una regione dove l’alfabetizzazione finanziaria cammina lentamente, la Banca d’Italia rilancia un progetto per rendere l’economia accessibile a tutti. Dall’aula scolastica ai lavoratori, dai piccoli imprenditori ai gruppi sociali più vulnerabili, l’obiettivo è chiaro: superare le disuguaglianze e diffondere una nuova fiducia economica sul territorio.

L’iniziativa passa attraverso la sede di Cagliari, dove, solo nell’ultimo anno, oltre 3.000 persone sono state coinvolte in attività di educazione finanziaria. Non solo studenti delle scuole, ma anche adulti e gruppi in situazioni di fragilità economica con una particolare attenzione alle donne che hanno subito violenze economiche.

Gli obiettivi

«Per noi questo è un compito relativamente nuovo - commenta Stefano Barra, direttore della sede sarda della Banca d’Italia -. C’è oggi la necessità di aumentare il livello di cultura della legalità e di consapevolezza in materia finanziaria: l’educazione economica è, infatti, una risorsa sociale e non solo un tema tecnico».

Per il nuovo anno, sono dunque in programma dieci progetti educativi, pensati per formare cittadini consapevoli. Tra questi spicca “Tutti per uno, economia per tutti”, un programma dedicato ai docenti delle scuole sarde. «L’obiettivo è formare gli insegnanti per portare l’educazione economica direttamente nelle aule, rendendo i ragazzi partecipi di temi finanziari importanti per il loro futuro», spiega Roberto Rassu, referente del progetto.

Gli appuntamenti

Inoltre, eventi come il “Mese dell’Educazione Finanziaria” a novembre e la “Global Money Week” a marzo vedranno gli studenti confrontarsi con giochi e laboratori su concetti chiave della finanza, adattati all’era digitale. Ma l’iniziativa non si ferma ai giovani: sono previsti percorsi per adulti, con il supporto dei Cpia e delle associazioni del Terzo settore. Incontri e seminari, invece, sono pensati per agevolare l’inclusione finanziaria delle fasce più vulnerabili, dalle piccole imprese alle donne lavoratrici. È poi in arrivo anche una nuova collaborazione con l’Università di Cagliari: nei prossimi mesi, gli studenti di Scienze della Formazione Primaria parteciperanno a incontri che forniranno loro nozioni di educazione finanziaria, un patrimonio che, una volta diventati insegnanti, potranno portare direttamente nelle scuole.