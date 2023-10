L’educazione emotiva dei minori: seminario per scuola e famiglia 

“L’educazione emotiva del minore nell’era dei social network, il ruolo della scuola nella formazione del bambino e la condivisione del percorso educativo tra scuola e famiglia”. È il titolo del seminario in programma domani alle 16.30 nella biblioteca “Sanna Sulis”. L’incontro sarà tenuto da Paolo Mai, neuro educatore emozionale, con la collaborazione dell’associazione Arka Eventi Culturali.

«La nostra idea nasce come risposta ai bisogni sociali odierni e come momento di confronto e di riflessione per tutta la comunità», commenta la consigliera Carla Atzori, incaricata alle politiche educative. «Nel tempo dell’era digitale, conoscere le emozioni, le peculiarità di ciascuna di esse, la modalità con cui gestirle e utilizzarle al meglio è fondamentale per il benessere psicofisico di tutti. Educare alle emozioni diventa quindi una sfida di grande valore».

Le fa eco, l’assessora alla cultura e pubblica istruzione, Elisabetta Contini, promotrice dell’evento: «come amministratrici ed educatrici riteniamo importante conoscere ed educare alle emozioni valori sempre più importanti non solo nel percorso educativo strettamente correlato alla formazione scolastica, ma fondamentali anche nel rapporto familiare e nelle relazioni interpersonali». (fr. me.)

