«L’edilizia si rimette in moto» 

Se non è proprio estate per il mercato residenziale cittadino è di certo primavera piena. Le imprese edilizie sembrano aver ritrovato a Oristano all’incirca lo stesso interesse vissuto negli anni dopo la promozione a capoluogo di provincia, con il carico di nuovi uffici e la conseguente crescita delle famiglie. Dopo il boom non poteva mancare la crisi con il fiorire dei cartelli “vendesi e/o affittasi”, il centro storico ridotto via via a riserva indiana e le periferie sempre più allargate sfruttando il Piano urbanistico che 13 anni fa spalancava porte e portoni ai piani di lottizzazione tra privati.

La ripresa

Dopo i corsi, i ricorsi: l’edilizia abitativa ha ripreso a macinare nonostante la città perda abitanti a tal punto da ridursi a 30mila residenti. Eppure la ripresa c’è e si vede. Un gran bel palazzo sta nascendo in via Mazzini; di fronte alla Curia l’ex palazzo Enel, chiuso ormai da anni, è stato rilevato da una società che lo sta ristrutturando per trasformarlo in appartamenti. Un altro palazzo sta sorgendo ex novo in via Michele Pira mentre proprio questi giorni gli operai sono al lavoro per trasformare in abitativo e commerciale lo scheletro in cemento del palazzone in via Petri, a ridosso della cittadella finanziaria rilevato da una società dopo anni di aste andate a vuoto.

I numeri

Tra un anno, e forse meno, in città entreranno in circolo non meno di 200 appartamenti di metrature diverse. Ma non è tutto. Ad aumentare l’offerta del residenziale contribuiranno le lottizzazioni private per un insediamento abitativo di non meno di 700 nuclei abitativi.

Tutto secondo un Puc vecchio, superato ma non ancora per gli amministratori comunali. Ma davvero Oristano è in grado di rispondere a un’offerta così larga con una domanda altrettanto generosa?

Il commento

Giancarlo Orrù, responsabile comparto edile dell’Associazione degli industriali della provincia, pensa positivo. «Sì, il settore sta vivendo una buona stagione anticipata dal superbonus 110 per cento che ha rimesso in moto l’edilizia privata per gli aspetti specifici di quel provvedimento. Le ristrutturazioni e le nuove costruzioni sono giustificate dalla forte necessità di appartamenti dovuta allo spopolamento delle aree interne della città, in particolare al centro storico che nessuna amministrazione comunale da parecchi anni ad oggi si è mai preoccupata di difendere e rilanciare. L’hanno distrutto, abbandonate le uniche testimonianze storiche che ancora restavano dopo l’abbattimento delle mura e di Porta mari, piazza Manno è inconcepibile. Inoltre le troppe lottizzazioni convenzionate, legittimate dal Puc in essere, hanno allargato la periferia urbana a discapito del centro abitato e della campagna».

