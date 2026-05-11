L’edilizia riprende a marciare 

Fino a qualche anno fa le pratiche edilizie erano limitate a piccoli adeguamenti. Ora, con nuovi piani di lottizzazione e costruzione di complessi immobiliari il numero è lievitato e con essi anche il volume di risorse a beneficio delle casse comunali. Il dato che assume più valore è l’incremento dell’88 per cento di incassi (578.580 euro) nel 2025 rispetto al 2019, quando l’ente di via Garibaldi aveva accertato 306.524 euro relativi alle pratiche di edilizia privata. Quadro dettagliato alla mano, il settore edilizio e immobiliare nella cittadina, che mostra una crescente vocazione turistica, conferma un forte dinamismo.

I numeri

Dopo il 2019, che aveva comunque fatto registrare un buon giro d’affari con 306mila euro di incassi, il 2020, quello della pandemia, ha toccato i minimi termini con 186.928 euro. Un crollo verticale per il settore. Poi, negli anni successivi la progressiva ripresa. Il documento di sintesi degli incassi sugli accertamenti dal 2019 al 2025 racconta di un 2021 che ha riportato le pratiche allo standard del 2019, con lo stesso importo introitato. Un brodino caldo per superare un anno drammatico. Una lieve inversione di tendenza è stata accertata nel 2022 e nel 2023, quando il Comune ha incassato rispettivamente 228.340 euro e 273.112 euro. Il 2024 è stato l’anno boom per le pratiche edilizie in ambito privato, con 769.987 euro versanti dai contribuenti sul conto corrente del Comune per ottenere i nulla osta necessari per le lavorazioni. Sintomo che gli investitori hanno condotto attività di notevole volume rispetto agli anni precedenti. Il 2025 si è chiuso con 578.580 euro.

Le reazioni

«Gli uffici stanno producendo. È merito dei responsabili che si sono susseguiti. I numeri - spiega l’assessore comunale all’Urbanistica, Fausto Mascia - sono aumentati anche grazie alla qualità delle pratiche». All’Edilizia privata, diretta da Mauro Cerina (subentrato gli anni scorsi al collega ingegnere Mauro Demurtas), la mole di lavoro è elevata. «Tortolì - è il commento di Renato Seoni, geometra libero professionista - è sempre stato il fulcro edilizia privata. Un toccasana è il Puc approvato con nuove opportunità di costruire. Quelli dell’Edilizia privata sono numeri che danno la percezione di un settore vivo».

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